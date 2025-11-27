高市府網站近1年遭駭526萬次

高雄市議員林智鴻27日赴議會總質詢時指出，高市府網站近1年多遭駭客攻擊共526萬次，以管理府級網站的研考會居冠，約202萬次，占比為38％。他也發現較為嚴重的「資安二級事件」近年雖有減少，但仍零星發生公務電腦遭勒索軟體加密、公文系統遭入侵等事件。他建議，除應寬列資安經費，也要從軟硬體和人員管理方面改善。對此，高雄市副市長李懷仁答覆，已提醒各局處不要用府外網站或是公關公司網站，避免資安風險。

林智鴻提到，根據統計，高市府網站近一年多遭駭客攻擊共526萬次，前5名依序為研考會約202萬次、占38.41％，警察局也有約52萬次、占9.81％，接著依序為民政局、行國處及交通局。

廣告 廣告

林智鴻指出，對外網站若「失守」，恐會有假資料灌進真網站「以假亂真」，騙個資、再詐財，或是如2022年環保局網頁在美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，遭置換五星旗的案例，也可能再次發生。若是機關內網被入侵，警民個資、監視器影像或是選務資料，甚至重要政府機密檔案都可能遭竊取，後果不堪設想。

數發部依據《資通安全責任等級分級辦法》將公務機關和特定非公務機關的資安責任分級，林智鴻表示，高市列管一、二級資安事件，從民國108年共282件，下降至今年目前共18件，較為嚴重的二級事件更是在112、113年均未發生，但近年發生的二級事件中，從局處公文系統、人事系統、戶政系統到消防局報案派遣系統，都曾發現資安漏洞或異常連線。

林智鴻指出，明年資訊安全相關預算減少，市府也應審慎評估府級或各局處資安預算，包含軟硬體、人事與演練活動經費都應寬列而非限縮，過往發生的資安事件也必須落實檢討，勿重蹈覆轍。

李懷仁答覆表示，資訊處已要求各局處辦理活動時，不要使用府外網站或是公關公司網站，避免後續資安風險，相關資安防制機制將參照議員建議辦理。