高市府總預算交付 國民黨團成功爭取環境專案報告

[Newtalk新聞] 高雄市議會總預算案今(4)日正式完成交付審查，國民黨團強調，歷經兩次政黨協商後，成功爭取市府同意於12月10日下午至議會針對近期頻傳的環境爭議進行專案報告。黨團總召黃香菽重申，先前的強烈行動並非意在杯葛，而是為了捍衛市民有知道真相的權益，同時嚴正要求市府官員，在接下來的預算審查中應態度謙卑，資料提供更不得有「藍綠雙標」。

國民黨團指出，市府近期面對環境議題連環爆，處理荒腔走板，加上部分局處首長在議事廳內對議員咆哮、甚至動用行政資源攻擊民意代表，傲慢態度令民意無法接受，日前才不得不採取強烈行動，凸顯問題嚴重性，在國民黨團的堅持下，市府終於同意，將針對重大環保事件進行專案報告。國民黨團強調，議員不僅要看緊市民荷包，更要為市民的生存環境把關，這是國民黨堅守的價值。

黃香菽也指出，昨日黨團議員質詢時有提到，要求觀光局提供相關數據時，遭市府拒絕提供甚至還有資料給在野黨和執政黨不同的雙重標準，她質疑只是一個明確的數據呈現，到底有什麼不能讓議員監督的？

黃香菽要求，為能讓議員能替市民好好審查預算，未來凡是議員職權範圍內的索資，各局處都必須詳細、公平且透明地提供，絕不容許再有隱匿、拒絕或差別待遇的情形發生。

她最後強調，預算交付審查只是開始，接下來各委員會的審查，才是議員真正深入檢視市政問題的時刻，市府若希望預算能順利過關，唯有展現誠意、尊重監督，公開透明地提供所有資訊，市政建設才能順利推動。

國民黨團重申，每一位議員都是由市民一票一票選出，肩負監督市政的重責大任。議員提出的質詢旨在協助市政進步，並非故意刁難，黃香菽呼籲市府各局處首長，面對質詢應保持謙卑態度，雖然部分失言官員事後已向個別議員致歉，但後續審查過程務必謹守分際，尊重議會監督權。

