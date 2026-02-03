高市府與勞動部聯檢林園石化廠 發現多項缺失

高市府羅達生副市長與勞動部黃玲娜次長今（三）日上午率勞工局、勞動部職安署，前往林園工業區實施石化廠春安聯合督導檢查，檢查重點包括火災爆炸預防、危害化學品與機械設備之操作安全、承攬管理及作業管制等事項，同時也訪視事業單位導入氣體偵測數據分析管理、人車環境管理影像辨識、人員異常辨識與定位、設備與管線監測系統、工廠營運管理平台及智慧巡檢系統等推動智慧科技防災的現況；今日檢查結果發現防爆盒螺絲鬆脫、管線鏽蝕、液位計未正常顯示及設備未確實接地等缺失，將依法裁處三萬元以上三十萬元以下罰鍰。(見圖)

廣告 廣告

羅達生副市長表示，「安全是上工的唯一準則」，春安期間，業者務必依循標準作業程序落實火災爆炸預防與承攬管理，以維護作業勞工安全及健康。

羅達生並向現場作業的勞工朋友致贈春聯拜早年，勉勵業者與勞工齊心協力，透過全員參與的方式，來強化製程安全管理。羅達生指出，高市府近年與中央共同攜手，針對林園產業園區石化廠推動智慧石化永續發展計畫，期望藉由數位化與低碳轉型，帶動高雄石化產業邁向安全永續的高值未來。看到業者積極投入新興智慧科技的應用，包括利用AI技術辨識槽車作業人員安全作業行為，當辨識違反標準作業程序時，現場即撥放語音提示作業人員；建置偵準系統針對煙霧及洩漏進行偵測，以利早期發現並預防事故的發生，進一步讓勞工平安工作、居民安心生活。

勞工局江健興局長鼓勵業者持續推動智慧科技，將安全與環境資訊「即時化、可視化、預警化」，來強化製程安全管理與環境保護；因應職業安全衛生法修法，勞工局將針對修法內容開辦多場宣導會，持續透過輔導、宣導及監督檢查，以協助業者自我檢視，落實自主管理；也呼籲業者，年前及春節期間，石化產業無論從事生產營運或歲修維護，切記必須維持適當人力，尤其要強化火災爆炸預防與承攬管理，以確保安全機制、人力與資材都能到位，工安沒有假期，時刻戒慎留心，才能保障作業安全與勞工平安健康，若有任何需要協助輔導或諮詢，歡迎致電勞檢處○七-七三三六九五九洽詢。