高市府與社福慈善總會攜手 助學圓夢

為協助經濟弱勢家庭中的優秀學子穩定就學、實現人生夢想，社團法人高雄市社福慈善總會一日與高市府社會局共同舉辦助學金頒發活動，該活動結合民間企業、社團及善心人士的愛心力量，計有一百六十一位學生於本學期獲得助學金認助，總發放金額達新臺幣一百六十一萬元，期藉由持續的關懷與實質資源支持，減輕家庭經濟壓力，並為孩子拓展學習道路，點亮未來的希望。(見圖)

社會局今(二)日說明，就讀碩士班一年級的小彥分享自身成長歷程，家庭因一場突如其來的健康變故陷入經濟困境，母親為了照顧家人，一肩扛起照顧與生計重擔，生活壓力相當沉重；為減輕家中負擔，小彥除把握課餘時間工讀分擔家計外，也持續專注於學業，期盼未來能順利進入科技業發展，翻轉家中經濟。小彥感謝高雄市社福慈善總會長期以來的支持與陪伴，使他能夠安心就學、穩定前進，並表示將持續於課餘時間投入志工服務，將自身所獲得的幫助轉化為力量、回饋社會，協助更多需要的人。

總會理事長李昭揚指出，該計畫推動至今已邁入第二十二年，已累計協助逾五千二百八十二人次、發放金額達新臺幣五千零一十三萬餘元；未來將持續串聯公部門、民間團體及在地企業，持續發展公益與實務並行的社福行動，擴大善的力量，讓關懷持續流動，共同打造更具溫度與韌性的高雄城市。

社會局蔡宛芬局長強調，感謝高雄市社福慈善總會秉持回饋社會的精神，持續與高市府攜手推動公私協力，透過實際行動關懷並支持弱勢兒少；社會局近年除積極推動青年自立發展相關措施外，亦辦理理財教育及就業準備等多元培力課程，並配合中央政策執行「兒少未來教育及發展帳戶」，透過制度性支持，協助經濟弱勢兒少逐步累積資源，希望藉此與社會各界共同為更多需要扶助的家庭打造穩定、安全及邁向自立生活的未來。