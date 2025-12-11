高市府衛生局呼籲戒菸找專業提高成功率 特邀球后戴資穎拍攝宣導短片

面對各式新興菸品推陳出新，許多吸菸者常陷入是否「減害」迷思，高市府衛生局今（十一）日表示，無論是傳統紙菸、加熱菸或電子煙，只要含有尼古丁或菸草，對人體都具實質危害；而為鼓勵更多民眾勇於告別菸癮，特別邀請前世界球后戴資穎擔任戒菸宣導影片代言人，呼籲民眾「戒菸找專業，成功達四倍」，讓專業醫療團隊陪您一起把菸戒掉。(見圖)

衛生局今(十一)日說明，許多臨床研究顯示，僅靠意志力一人孤軍奮戰，戒菸成功率僅3至5％；若生活壓力大、作息不規律，復吸率更高達九成以上。但研究及臨床經驗顯示，只要加入戒菸班、戒菸門診、電話或LINE戒菸等專業服務，並接受醫師指導、心理支持與個人化戒菸計畫，成功率可大幅提升。

李先生就分享，過去多次嘗試自行戒菸，每次都因壓力與強烈戒斷症狀而在兩週內復吸，直到加入衛生所舉辦的戒菸班，接受醫事人員持續追蹤、藥物輔助與情緒支持，他才真正成功戒菸；他說，有專業團隊陪伴，戒菸不再孤單。

衛生局表示，目前高雄市共有三百一十五家戒菸合約醫事機構，遍布醫院、診所與藥局，提供免部分負擔的戒菸藥物及多元戒菸資源，不同的服務各有特色，例如戒菸班由戒菸衛教師帶領團體支持，成效佳、氣氛友善；戒菸門診由醫師評估、客製化戒菸計畫與藥物治療。○八○○六三六三六三戒菸提供行動不便者或忙碌者即時協助。此外亦有LINE戒菸（官方帳號@tsh0800636363 ），可獲線上提醒與諮詢。