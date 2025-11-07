高市府衛生局辦理食品中毒演練會議 強化跨單位協調及應變能力

高市府衛生局為防範食品中毒事件及強化應變能力，今年首度規劃高風險業者輔導訪查及跨單位擴大舉辦食品中毒演練會議，其中輔導業者落實食品良好衛生規範準則等重點規範，截至十月底已完成五百六十八家次，上週亦模擬演練大型團膳引發食物中毒群聚事件，衛生福利部食品藥物管理署、國防部及三軍軍校都參與，完整模擬通報後應變、疫調等流程，強化軍民聯防食安網絡。(見圖)

衛生局今(七)日說明，這場「食品中毒演練會議」，包括衛生局食品衛生科、疾病管制處、醫政事務科及國軍高雄總醫院、中正國防幹部預備學校共同出席，並邀衛福部食藥署、國防部及陸海空三軍軍校各部門參與，透過跨機關合作及專業流程演練，全面提升食安防護與緊急應變能量。

這場演練以「大型團膳餐食引發食品中毒群聚事件」為情境，模擬學生於晚餐後接連出現嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀，衛生局接獲醫院、校方通報後啟動應變機制，以桌上演練方式，由食品科展開調查與食品採樣，疾管處同步收集就診資訊並監控疫情擴散風險，另由醫政科至「衛生福利部緊急醫療管理系統(EMS)」建置，以無線電通知鄰近急救責任醫院留意相關症狀病患，並於接收患者後將病患資訊登錄於系統上以利衛生局追蹤，過程中食藥署提供專業技術指導。

演練時國防部特別指出，軍方若發現疑似食品中毒個案時，應儘速向軍醫局或各級主管機關通報，由主責人員介入處辦；軍方若委由其他廠商製作餐食，必須落實履約管理，督導外部廠商落實食品安全衛生管理；若屬於自設廚房單位，亦由各管理人員，落實食品良好衛生規範準則。

衛生局表示，面對餐飲供應鏈規模擴大及群眾集體用餐風險增加，防範食品中毒事件發生與迅速介入處置至關重要；透過這次演練，將不同單位的角色分工及資訊回報機制具體化，確保未來若遇真實事件，能以最短時間精準掌握事態並快速控制風險，守護軍校師生及民眾健康。

衛生局另針對近三年曾被通報疑似食品中毒案件之高風險業者六百四十六家次，輔導業者遵循食品良好衛生規範準則、環境清潔消毒執行重點及自行填報「餐飲衛生自主管理檢查表」，以維護食品衛生安全，目前已實際輔導五百六十八家次，將持續辦理高風險業者實際輔導計畫。

衛生局提醒，校園及大型用餐場所應落實食品安全管理，包括食材來源查驗、烹調與保存溫度監控、器具清潔消毒、作業環境衛生及員工衛生教育；若民眾餐後出現疑似食品中毒症狀，應儘速就醫便於檢驗與調查，降低食品風險危害，共同打造安心的食安環境。

若有任何食品衛生問題，歡迎逕洽衛生局食品衛生科○七-七一三四○○○0轉食品衛生科。