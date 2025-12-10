高市府衛生局頻出包 是掉螺絲？還是整台機器壞了？
【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 高雄市衛生局，烏龍事件頻傳；市長除了出面道歉，追本溯源，還是要想想，是掉了螺絲？還是整台公務機器已經爛了？
一、從「台灣鯛烏龍」看見的，不只是一次誤按數字
高雄市政府衛生局近日爆出的「台灣鯛動物用藥誤檢事件」，成了壓垮民眾信任的一根最後稻草。
今年 10 月，高雄市衛生局抽驗全聯販售的一款冷凍「台灣鯛魚排」，公告檢出不得含有的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，全聯因此下架回收超過 4,000 包產品，供貨的雲林口湖漁業生產合作社與養殖漁民也陷入信譽危機。
但供應商自行複驗後結果為「未檢出」，衛生局才在 12 月初緊急改口，承認是「檢驗儀器條件遭更動，數值被放大 10 倍」，真正的檢驗結果其實是「未檢出」。市長陳其邁出面公開道歉，衛生局長自請處分，副局長及檢驗單位主管等 6 人記過，約聘人員記大過，案件並移送地檢署偵辦。
對漁民而言，這不是一份技術報告寫錯，而是整片魚貨被迫下架、合作社損失以千萬計、本土「台灣鯛」多年累積的品牌信譽在一夕之間被打入冷宮。對消費者而言，更可怕的是另一個問題：「如果檢驗儀器的參數可以被悄悄改動 10 倍，那市民還能相信多少『官方檢驗結果』？」
這一次，高雄市民看到的，不再是單一同仁的「操作疏失」，而是一整套治理文化嚴重劣化的赤裸浮現。
二、富樂快篩風波：不只試劑出問題，還有資訊的不及時
時間回到 2022 年。高雄市政府發放的美商富樂（Flowflex）家用快篩試劑，批號 COV2025056 被民眾發現品管線（C 線）未正常顯示，高市府緊急回收，開放 38 區衛生所與「關懷包得來速」更換，並通報中央主管機關及檢調單位介入調查。
從市民角度看，畫面卻非常簡單而直接：
問題，是民眾在家裡先用出來、在網路上求救；
政府是「看到輿論燒起來」之後，才加速啟動回收；
中央與地方互相補充說明，但一開始資訊零碎、時間軸混亂。
試劑出包，可以被視為商品風險；
資訊不對稱、說明不即時，則已經是治理問題。
當市府一再強調「我們都有依法處理」，但民眾實際感受到的卻是「你們沒有第一時間告訴我們真相」，信任，其實早已被掏空一半。
三、「大港閱冰」＋冰店食物中毒：政府同時扮演公關與裁判
2023 年夏天，高雄一間冰店的八寶冰配料檢出沙門氏桿菌，陸續有民眾出現腸胃不適，截至 7 月中旬累計至少 44 人就醫，其中包括幼童與孕婦。
這家店不只是「某一間冰店」——它曾在 2022 年入選高雄市觀光局「大港閱冰」活動名單，還被市府視為觀光亮點、對外宣傳。
事發後，觀光局與衛生局強調：
有配合活動事前辦理食安講習與衛生稽查；
有依法裁罰業者，並啟動專案抽驗全市冰店冰品，宣稱會「嚴格把關」。
然而，在民眾心中留下的問號卻是：
「你既是活動主辦單位，又是食安主管機關——先把店家抬上舞台做行銷，出了事再說『個案依法處理』，那我到底應該相信哪一個角色的你？」
當政府同時扮演 宣傳部門 和 監理裁判，一旦出問題，市民很難不懷疑：「你是護市民，還是護業者？」
四、大同醫院：勞權爭議與「抹黑」標籤，暴露的是防禦本能
市立大同醫院委外經營案，從經營權移轉、高醫工會抗議，到年資承認、留任獎金是否納入退休金等爭議，全都成為高雄市議會的攻防重點。
國民黨議員與部分醫護團體質疑：
留任員工過去在高醫體系的年資是否「全數承認」？
每月加給的 5,000 元究竟是「薪資」還是「留任獎金」，是否會影響退休金計算？
衛生局在議約過程中，是否過於急於完成委外，忽略現有醫護的權益保障？
衛生局則透過多則新聞稿嚴正反駁，強調：
合約明定加給併入退休金計算、年資全數認列，並呼籲外界「勿散播不實訊息抹黑」。
值得注意的是，相關新聞稿與對外聲明中，屢屢出現：
「刻意混淆扭曲抹黑」
「請勿斷章取義、混淆抹黑」
「勿散播不實訊息抹黑」
這樣的措辭，已成為面對在野黨議員與部分媒體監督時的「標準配備」。
一個有自信的專業機關，本可以：
攤開完整會議紀錄與錄音；
引用逐條合約與法源依據；
做出清楚易懂的權益比較表。
讓數字說話，而不是讓形容詞發洩情緒。
當官方第一時間習慣先指控「抹黑」，而不是先向市民把專業疑義講清楚，民眾看到的，就不再是坦蕩，而是極強的防禦性官僚本能。
五、登革熱噴藥：拿「做了二十年」面對監察院調查？
在登革熱防疫上，高雄長期以「熱煙霧機」噴灑環境用藥進行成蟲防治。
2023 年疫情嚴峻，監察委員紀惠容接獲檢舉並主動申請調查，指高雄市政府衛生局在緊急防治作業中，涉及以超過標準劑量方式進行成蟲化學噴藥，恐影響民眾健康與環境安全。
調查報告與相關說明指出：
多數地方政府以熱煙霧機噴灑環境用藥，但許多藥劑在核准說明書上並未標示可供熱煙霧機使用；
高雄市府以「單位面積有效藥劑量」自訂換算標準，實際用量仍有超標疑慮，需要檢討改善；
中央主管機關與地方政府，都有責任重新檢視用藥安全與作業規範。
換句話說，高雄市政府過去習以為常、主張「我們已經這樣做二十年」的用藥模式，在監察院的專業檢視下，是存在風險的。
防疫可以要求速度，但用藥安全不能靠「以前都這樣」當理由。
當中央機關必須出面提醒、要求檢討地方用藥標準時，市民自然會問：「這幾年我吸進肺裡的，到底是防疫物質，還是潛在風險？」
六、「不是一顆螺絲掉，是整台機器都在抖」
從富樂快篩、觀光冰店食安、大同醫院委外爭議、登革熱噴藥用藥疑慮，一路到最新的台灣鯛檢驗烏龍，高雄市衛生局的「失誤紀錄」呈現出驚人一致的治理模式：
事前：稽查、審查、抽驗，看起來都有做，但不少問題是由民眾或業者先發現、先喊出來。
事發：第一時間多半以「依法處理」、「個案事件」回應，淡化制度層面的缺陷。
事後：面對議員監督，動輒指稱「混淆扭曲抹黑」；面對民眾質疑，公開資訊常常零碎、晦澀。
究責：多半由基層與中階公務員扛記過，局長「自請處分」、政治首長鞠躬道歉，但制度調整與結構檢討卻始終語焉不詳。
在議會偏藍的視角裡，高雄現在面對的，已經不是「一兩顆螺絲鬆掉」的問題，而是整個衛生治理體系早已歪斜：
程序可以補正，
但價值觀如果錯了，錯誤就會一再重演。
媒體窗口與企劃室文化：從「難以回應」到「習慣貼標籤」～最後呈現的是「態度傲慢」
在新聞實務上，高雄市衛生局企劃室，是媒體接觸衛生局的第一個窗口。
近年來，部分地方記者私下常在議論，對於涉有爭議的衛生議題詢問，常遭遇：
電話久候難接通，或是「稍後會回覆」卻遲未收到正式回應；
對於記者的採訪，態度也極為不友善。
這些個別經驗，固然難以逐一舉證，但放在上述一連串爭議事件之後，無疑加深了外界對衛生局溝通態度的負面觀感。甚至有傳言，局內有位林姓股長，因為有很硬後台撐著，所以有恃無恐！
再對照衛生局多篇正式新聞稿與對外聲明中，慣常出現的：
「刻意混淆扭曲抹黑」、
「請勿斷章取義、混淆抹黑」、
「勿散播不實訊息抹黑」等用語，
可以看見高雄市衛生局一種清晰的「媒體公關文化」：
面對質疑，先假設對方帶有政治動機；
面對監督，傾向以「抹黑」標籤回應，而不是用更透明的資料與更平實的語氣說明。
當一個公部門習慣把監督者視為「敵人」，當衛生局對外的第一反應是防禦、否認，而不是說明、釐清，整個系統的「傲慢」就會在每一次危機中被放大。從掉螺絲到拖垮整台公務機器。
