高市府衛生局鼓勵婦癌篩檢為健康把關 完成檢查送超商禮券抽iPhone手機

「抹」出健康、「乳」此簡單！高市府衛生局為鼓勵民眾主動接受子宮頸抹片檢查、乳房攝影，守護自己健康，即日起至十二月廿日，設籍或居住在高雄市女性，符合三十歲至七十歲、三年內未接受抹片檢查，或是四十五歲至七十歲定期乳房X光攝影篩檢，完成任一項檢查即有機會獲限量超商禮券五十元，首次篩檢者更加碼抽獎，有機會抽中高檔飯店餐券、iPhone 17等豐富獎項。(見圖)

衛生局今(廿六)日表示，根據國民健康署資料，與近三年內曾進行抹片檢查者相比，間隔三至六年未檢者，罹癌風險增加約二倍，六年以上者則增為三倍，從未檢查者更高達三.四倍，顯示多年未檢或從未篩檢者罹癌風險顯著升高；此外，乳癌長期位居女性癌症發生及死亡首位，但仍有部分女性因害怕、忙碌或認知不足等因素，未定期受檢，影響早期發現與治療成效。

衛生局強調，婦癌篩檢是守護健康的重要關鍵，女性朋友勿因忙碌而忽略檢查，透過這次活動及多項實用獎項，鼓勵大家主動參與健康篩檢，並邀請親朋好友一同守護健康。

更多活動詳情至活動官網（https://gov.tw/SRo）查詢。