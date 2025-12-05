高市府誤檢「台灣鯛魚排」！陳其邁致歉 業者發聲了

即時中心／温芸萱報導

高雄市衛生局日前抽驗全聯販售「台灣鯛魚排」，誤判檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸，事後確認是內部助理修改儀器設定，計算值放大十倍導致誤判。對此，高雄市長陳其邁今（5）日公開致歉，承諾檢討流程。而雲林口湖漁類合作社也發布聲明告，強調原料經多次檢驗均「未檢出」，成立30年堅持逐批檢驗與留樣制度，證明台灣鯛養殖安全可靠，呼籲消費者持續支持國產漁產，同時說明事件始末。

高雄市政府衛生局日前抽驗全聯販售的「台灣鯛魚排」，原本公布檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin），引發外界對食品安全的高度關注。事後衛生局自行釐清，才發現是內部研究助理修改儀器設定條件，造成計算結果被放大十倍，誤判為不合格。陳其邁今日上午也公開向全聯及雲林養殖業者致歉，強調將全面檢討作業流程，避免類似錯誤再發生。

快新聞／高雄誤檢台灣鯛！陳其邁致歉 業者發聲了

陳其邁（中）今日上午也公開向全聯及雲林養殖業者致歉。（圖／民視新聞）

對於這場檢驗烏龍，生產該批魚貨的雲林口湖漁類生產合作社今日也發出長文聲明，強調自身長期堅守檢驗制度，這次事件更讓合作社再次承受不必要的壓力，因此必須向社會大眾清楚說明始末。

合作社表示，11月28日接獲衛生局通知後，立即啟動溯源作業，針對批號、養殖戶、養殖池與自主檢驗的SGS報告逐一比對，並在第一時間提供雲林與高雄衛生單位參考。合作社強調，該批原料在進場加工前已經過檢驗，結果為「未檢出」。

雲林縣衛生局也隨即派員稽查，逐批追溯原料來源；雲林縣農業處並於12月1日前往東勢養殖場訪查許姓漁民，確認養殖過程無使用禁藥。業者向稽查單位表示，合作社要求逐批檢驗多年，是基礎規範，養殖戶必須對每批魚貨負責，食品安全無法僥倖。

儘管已有合格報告，合作社仍加強自我驗證。11月28日先送同批留樣到高雄SGS，再於12月1日送交四件追加樣本，12月2日收到結果後再度確認皆為「未檢出」。當天並主動公布聲明，指出同批原料無疑慮。12月2日合作社再抽檢不同批號12件樣品，共17件檢驗結果全數合格。

12月3日合作社正式向高雄市衛生局提出複驗申請。而在12 月4日晚間，衛生局召開記者會說明是儀器設定人為錯誤，造成計算值誤放大十倍，修正後該批魚排為「未檢出」，合作社與養殖戶清白獲得恢復。

合作社表示，成立30年來，堅持「逐批送驗、全部留樣」制度，是台灣唯一維持此規範的台灣鯛生產團隊。此次事件雖造成不小衝擊，但也證明國產養殖完全禁得起反覆檢驗與國際級標準。

最後，合作社強調，希望事件到此落幕，也盼消費者繼續支持台灣鯛與國產漁產，讓台灣優質的養殖水產品持續在國內外市場發光。

快新聞／高雄誤檢台灣鯛！陳其邁致歉 業者發聲了

鯛魚排「藥檢超標」鬧烏龍，高市衛生局致歉。（圖／民視新聞資料照）

