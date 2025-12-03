高市府辦「楠梓親子運動趴」 12/7藍田公園登場

（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄市楠梓區藍田公園，以「鹽田」為主題設計，有多元水陸設施。為帶動更多遊客到訪，觀光局將於7日在藍田公園舉辦「楠梓親子運動趴」，盼讓更多民眾感受楠梓的活力與魅力。

觀光局長高閔琳表示，楠梓區早期以工業發展為主，近年來隨著後勁溪整治、捷運通車、台積電設廠、南部半導體S廊帶政策推動，加上便利交通網絡，已蛻變為宜居環境。

高閔琳說，區內的藍田公園以「鹽田」為主題，有鹽山主題遊戲塔、親水區、溜索區、沙坑區、滑步車遊戲場等多元水陸設施。為帶動更多遊客到訪楠梓，觀光局首次在藍田公園旁草地規劃一系列親子主題活動與音樂市集。

廣告 廣告

觀光局今天新聞稿說明，由觀光局主辦的「楠梓親子運動趴」，將於7日下午1時至5時在藍田公園登場，現場將推出一系列適合親子同樂的體適能活動、兒童氣墊挑戰賽、趣味闖關活動、手作工作坊、舞台表演及20攤美食文創市集。

趣味闖關活動共有6個關卡，以籃球、棒球、保齡球、乒乓球等球類運動結合童玩設計，適合親子合作挑戰，前500組親子完成闖關可獲得紀念毛巾。另有專為5至12歲兒童打造的氣墊障礙挑戰賽，前300名挑戰成功者可兌換高雄熊杯墊。

觀光局表示，高雄市不僅常有大型演唱會，在高雄的山城、海線各區域，及針對不同族群都有規劃特別活動，希望市民及外地旅客在高雄玩得開心。（編輯：李淑華）1141203