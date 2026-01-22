高市府農業局與農改場合辦荔枝健康管理技術講習會 助農民提升玉荷包品質與產量

為強化荔枝栽培管理及有害生物防範能力，提升果品品質與產業競爭力，高市府農業局與高雄區農業改良場、國立嘉義大學及大樹區農會合作，於大樹區農會姑山倉庫舉辦「荔枝健康管理暨有害生物防範技術講習會」，除了邀請多位專家學者帶來最新荔枝種植新知外，現場吸引百餘位農友踴躍參加，農業局長姚志旺也到場致詞並與農民互動，場面熱絡。(見圖)

農業局今(廿二)日說明，高雄市為全台玉荷包荔枝主要產地，面積約二千三百四十公頃，年產量約九千六百五十三噸，產值達十六億，其中大樹區更是玉荷包核心產區，占全市種植面積七成，荔枝產業對當地農民經濟有重大影響；鑒於近年受氣候變遷影響，加上生產成本增加，農友在栽培管理與防治策略上面臨更多挑戰，期望透過舉辦這次講習協助農民強化專業知能落實健康管理，確保穩定產量與優質果品。

高雄農改場場長羅正宗表示，這次講習會講師陣容堅強，除了高雄農改場的林子文助理研究員及陳明吟助理研究員外，包含農試所鳳山熱帶園藝試驗分所方信秀副研究員、臺灣大學許如君老師、國立嘉義大學林彥伯老師以及王孝雯老師等，分別針對荔枝栽培管理要點、採收後冷鏈保鮮技術、東方果實蠅防治策略及常見荔枝害蟲之辨識與管理等主題進行深入說明最新資訊，協助農友掌握防治關鍵時機，減少不必要用藥，朝向安全、永續生產目標邁進。

參加講習的陳姓農民分享，平常在果園一直都是憑經驗管理，但近年氣候變化大，病蟲害情形複雜，常會擔心防治做不好進而影響整體產量和品質；特別來參加講習，講師針對荔枝栽培管理、合理施肥及常見病害蟲防治技術等專業見解淺顯易懂，都是可以實際運用在果園的做法，收穫滿滿。

農業局姚志旺局長強調，為持續強化高雄市農業生產技術，精進植物病蟲害防治知能，農業局將持續與研究單位、學界及農會等單位密切合作，透過定期舉辦技術講習與田間輔導等多元模式，藉以提升高雄代表性農產-玉荷包荔枝的品牌價值與市場競爭力，增加農民收益。