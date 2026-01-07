高市府這樣處理心衛狼案？葉元之轟：宣稱「長期請假」

圖為2025年12月初發生烏龍查驗毒鯛魚案，衛生局長黃志中(左)曾鞠躬道歉。如今爆發心衛狼案「封口半年」，黃又發長文疑似卸責，無意下台負責，引發外界砲轟。中為高雄市長陳其邁。（示意圖／資料照／洪浩軒攝）

高雄市政府爆發心衛中心官員何建忠性侵醜聞，對象竟是列管輔導的弱勢少女，令人髮指，當局被爆「封口半年」，更引發輿論炸鍋。藍委葉元之質疑，高市府在處理過程中，竟是對內、對外宣稱何嫌「長期請假」，該徹查的部分也都沒查，難道衛生局長沒跟市長回報？

葉元之7日在《鄉民監察院》節目表示，這事情已經發生好幾個月，高市府要處理這件事，就不能讓這位何姓執行祕書繼續上班，「結果你知道他們怎麼做？」竟然是直接告訴外面的人、跟裡面的員工說，何建忠是請假，「長期請假」！不覺得這很奇怪嗎？

葉元之直呼，照理說應該是要告訴內部的人說：我們很痛心，發生了這麼嚴重的事情！而且第一，要小心有沒有其他受害者；第二要問：你們其他人，知不知道這件事情？有沒有人去掩護何建忠的犯行？「完全都沒查！」竟粉飾太平，告訴大家何嫌只是長期請假。

葉元之質疑，怎麼會用這種方式處理？代表根本沒打算讓事情曝光，根本沒有要查的決心。發生這麼嚴重的事情，結果居然用這樣的態度？也沒有官員要負責，現在推出來的補救措施，居然是讓第一線社工人員，以後只要查公務系統，全部要到另外一個網站、外網，去輸入要查什麼資料、目的是什麼，這樣不是讓這些資料透過外網，更容易被洩漏？第二，就是找基層麻煩！

葉元之直言，真的覺得高市府在這件事情上漏洞很多，螺絲也鬆了，而且那麼嚴重的事情，到現在沒有一個正式的態度出來，衛生局長沒有跟市長回報嗎？開什麼玩笑？

