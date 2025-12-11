高市府運發局邀全民組啦啦隊成賽道最美風景 北高雄區里相挺為跑者加油

由高市府運動發展局主辦的二○二六高雄富邦馬拉松（高富馬），將於明年一月十、十一日盛大登場並首次向北延伸，路線途經楠梓、橋頭、岡山、彌陀、梓官等北高雄行政區，為使賽事與城市緊密連結與互動，運發局接連舉辦地方說明會，說明賽事路線，廣邀社區里民、宮廟組成啦啦隊加油團沿路為跑者加油，並獲地方熱烈響應，橋頭、岡山、梓官將端出在地美食，彌陀宮廟則出動電音三太子，要給跑者滿滿的加油聲浪和高雄味。(見圖)

運發局今(十一)日說明，二○二六高富馬賽事路線自世運大道起跑，途經楠梓、橋頭、岡山、梓官及彌陀等行政區，沿途景點包括高雄都會公園、岡山空軍官校、漯底山自然公園、南寮與蚵仔寮漁港、終點回歸備受跑者期待的高雄國家體育場田徑場。

為加強賽事與城市連結、建立地方區里良好互動，運發局由局長侯尊堯、主秘林建良、專委陳傑軒等分梯帶隊親訪各行政區，說明賽事路線，同時邀請當地里長、社區代表、宮廟與各界民眾參與，共同組成「社區啦啦隊」，為跑者加油、展現地方熱情與文化特色。

此舉也獲得地方區里熱情迴響，梓官年年相挺端出美味烏魚子，橋頭將在地名產肉包融入補給站，彌陀彌壽宮出動三太子和戰鼓為跑者加油。岡山區公所更設置私補推出羊肉和法國藍帶可頌，並結合馬拉松為明年二月十四日岡山燈藝節提前造勢宣傳，說明會中不僅熱烈討論各里啦啦隊加油團設站地點，公所甚至加碼補貼，比拚人氣要給跑者誠意十足的應援。

運發局侯尊堯局長表示，每年盛大登場的高雄富邦馬拉松宛如一場城市慶典，讓社區居民與城市品牌更緊密連結，賽道上最美麗的風景是「人」，社區啦啦隊的設計就是希望賽道上充滿港都熱情與人情味，也期望透過公私協力，打造如日本馬拉松般「城市＋社區」地方共創模式。

運發局誠摯邀請橋頭、楠梓、岡山、彌陀等地區居民，明年一月十一日當天，以最熱烈的聲響與歡笑，為奮力奔跑的選手加油，讓跑者感受濃濃在地熱情，也讓整個高雄因馬拉松更有溫度。

