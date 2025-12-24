高市府釐清土石方處理制度 強化全流向管理防堵違規棄置

針對營建剩餘土石方管理與清運制度引發的各界關切，高雄市政府23日邀集相關業者及市議會召開座談會，針對制度架構與執行現況進行說明。市府強調，並未改變既有「出土端（A）—收容處理場所（B）—最終去化（C）」的三階段清運管理機制，過去與現行制度皆不存在由出土端直接運送至最終去化端的作法，近期亂象主因在於部分土石方未確實轉運、未完成最終去化，導致流向不明甚至違規傾倒。

市府指出，內政部已於113年5月15日函頒「營建剩餘土石方處理方案」，明確要求強化最終去化及流向管理，建立三階段全流向管控體系。配合中央政策，高雄市政府已提出修正「高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例」，並送交市議會審議，期在工程推動與環境保護之間取得平衡。

廣告 廣告

依中央處理方案，出土端須在工程規劃設計階段落實減量、公共工程土方交換及源頭分類；收容處理場所則需具備暫屯、分類、加工與再利用功能；最終去化端負責最終處理或資源化利用，藉此健全營建剩餘土石方的全流向管理。

↑圖說：高雄市政府12/23邀集相關業者、市議會召開座談會，明確說明營建剩餘土石方管理與清運議題。（圖片來源：高雄市工務局提供）

工務局說明，為因應政策方向並紓解短期去化壓力，市府已盤點港區整地用地、台電灰塘區等合適場址，預估可提供約728萬立方公尺的去化量能，並公告「高雄市申請農業用地整地審查作業要點」，開放符合規定的土方移入農業用地整地使用。未來配合高雄港區填築工程，仍可持續提供足夠的去化空間。

工務局強調，現階段政策重點在於加強出土端管理，並輔導土資場完善設備與作業流程，確實執行暫屯、分類、加工及再利用，同時建立處理後土方品質標準，使其符合最終去化場所的允收規範。在制度尚未成熟前，若由工地自行分類後直接運送至最終去化場所，恐因夾雜營建廢棄物而衍生管理漏洞，並不適宜貿然推動。

針對近期清運價格上漲的反映，工務局表示，透過多場公聽會與座談溝通，業者已更清楚制度運作，價格應回歸合理市場機制。目前高雄市已有13家合法土資場，若相關公會認為價格不合理，也可依法設置土資場處理需求，以平衡供需、降低清運成本。對於不當哄抬價格或聯合壟斷行為，市府將依法查辦，維護市場秩序。

此外，針對僅需短期暫置土方的工地需求，工務局表示，將修正暫置地點規定，不再侷限於同一街廓，但須兼顧土地使用管制與環境安全，並符合都市計畫、國土計畫及區域計畫相關法規，後續也將另訂暫置管理辦法，確保流向透明、責任明確。

工務局最後指出，近期查獲的違規棄置案件，部分源於建商未依規定清運，亦有土資場未落實核准的分類與處理程序，已嚴重影響環境安全與土地使用秩序。市府將持續加強稽查，對違規行為依法從嚴究責，防堵破壞國土保安與農地農用原則，確保營建工程與環境管理並行不悖。

更多品觀點報導

楠梓靜心角落扎根城市 青創「根瑜伽」打造身心平衡日常

高市警擴大兵棋演練迎跨年 1200警民力布署滴水不漏

