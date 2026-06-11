高市府青年局回訪熊本 共拓合作新篇章

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為落實高雄市長陳其邁今年三月出訪期間締結的跨國戰略成果，高市府青年局林楷軒局長近日親率代表團首度出訪日本熊本；陳其邁市長日前赴美時，先是聯手日本熊本縣及美國亞利桑那州共同簽署「經濟交流促進備忘錄」，築起半導體產業鏈的宏觀合作；隨後高雄市、熊本市與美國聖安東尼市亦簽署「新創產業合作備忘錄」，建構起美日台三方的新創協作機制。為深化這兩大從「縣」到「市」的戰略藍圖，青年局代表團高規格拜會熊本縣知事木村敬、商工勞動部部長上田哲也及縣議會議員溝口幸治，並實地回訪熊本市新創基地「XOSS POINT.」，全面啟動雙邊在半導體核心聚落下的青年創就業、人才培育及國際交流對接，將高層政策成果轉化為青年開拓國際舞台的具體行動。(見圖)

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青年局今(十一)日說明，首日行程中，青年局代表團前往熊本縣廳拜會熊本縣知事木村敬、商工勞動部部長上田哲也及縣議會議員溝口幸治。

木村知事熱情表示，隨著台積電（JASM）建廠，兩地情誼已從緊密前行走向密不可分，未來更應以「共同支持下一代青年」為核心，在吸引外地人口與地方扎根上深化合作；會中，長期力挺台日友好的溝口幸治議員現場化身最強應援，力促將青年人才議題全面納入雙方合作版圖；掌管產業政策的上田哲也部長，則大方分享熊本面對青年人才回流與扶植青創的實戰機制。林楷軒局長隨即在會上拋出「兩地青年產業常態性互惠參訪」的具體構想，精準回應日方關注的留才議題，當場獲得部長的高度共鳴，成功為兩地青年爭取到最前瞻的國際發展舞台。

此行也特別回訪今年四月與高雄Pinway駁二8號倉庫建立夥伴關係的熊本市新創基地「XOSS POINT.」，進一步交流雙方未來推動方向；熊本市近年大力發展新創產業，並於二○二五年獲日本內閣府選定為「創業生態系統據點都市」，持續協助新創企業拓展海外市場。代表團深入了解XOSS POINT.針對不同階段創業者建構的輔導與培植機制，以及串聯企業、創業社群與地方資源的運作模式，並由進駐團隊TOY MEDICAL部長山口元氣，分享技術研發及市場分析等商業模式。

青年局林楷軒局長指出，明年適逢高雄市與熊本縣、市締結友好城市十週年，高雄與熊本縣也長期維持密切交流關係，過去在觀光、產業、文化與教育等領域交流成果豐碩，今年更首度將青年創就業議題納入雙方交流版圖；此外，今年四月高雄Pinway駁二8號倉庫與熊本市新創基地XOSS POINT.簽署「新創協作合作備忘錄」，成為高雄市、熊本市與聖安東尼市三方新創產業合作的重要實質成果，這次率團回訪，除進一步深化雙邊互動，也期盼透過基地串聯、人才交流及產業對接，促進青年創業與青年人才交流，讓深厚的城市情誼轉化為更多具體成果。

迎戰全球遠距辦公浪潮，高市府今年已率先啟動「遊牧臺灣-高雄據點」計畫，並以駁二「Pinway」作為官方對接基地；林楷軒局長強調，未來青年局將與熊本市「XOSS POINT.」展開直通車式的實質合作，針對新創簽證（Startup Visa）與全球熱門的「數位遊牧（Digital Nomads）」議題建立交流管道，讓兩地的新創團隊與國際跨界人才，能夠免受時空限制、無縫跨國鏈結，攜手打造更具國際視野的創新交流網絡。

此行另一大外交突破，則是代表團與熊本青商會理事長藤原將和等核心幹部的深度對話，雙方聚焦台積電（JASM）設廠後所帶來的青年機會與挑戰；在林楷軒局長的強力牽線與促成下，兩地青商會當場達成共識，將積極推動正式締結「姊妹會」。青年局成功運用官方力量扮演引水人，支持民間組織深化互動，為雙邊長遠的經貿與青年夥伴關係奠定基石。

青年局強調，這次回訪不僅是高雄與熊本深化青年創業、人才培育及國際交流的重要契機，更是台日青年世代攜手迎向未來的重要起點，同時也象徵雙邊長年累積的深厚情誼，深化更多具體行動與交流成果；未來將透過常態性互訪、青創基地串聯及跨國產業鏈結等多元方式持續深化互動，為兩地青年開拓更寬廣的國際發展舞台，並為高雄與熊本市下一個黃金十年的友好情誼厚植青年動能。