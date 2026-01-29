高市府「借將」國土署！蔡長展上任首要解土方之亂 力推老宅延壽與自主都更

內政部部長劉世芳（中）、次長董建宏(左)偕同國土管理署新任署長蔡長展召開記者會。徐筱嵐攝



內政部國土管理署前署長吳欣修升任海委會常務副主委，接任人選由內政部參事、高雄市政府前水利局長蔡長展接任。部長劉世芳今（1/29）日在部務會報後，正式對外介紹蔡長展，並感謝高雄市長陳其邁願意「借將」；而蔡長展也強調，上任首要任務是解決土方問題，同時會儘速推動老宅延壽，以及修改法令讓都更進度更快，並針對社宅來配合百萬租屋補助計畫。

內政部國土管理署今日下午舉辦署長交接及宣誓典禮，由內政部參事蔡長展接任，部長劉世芳布達及監誓，接著在部務會報的會後記者會中，正式對外介紹蔡長展。

內政部國土管理署於2026年1月29日舉辦署長交接及宣誓典禮，由部長劉世芳親手將命令給新任署長蔡長展。國土署提供

劉世芳表示，蔡長展為國立成功大學土木工程學系博士，歷任高雄市政府、工務局、水利局及本部等機關職務，服務期間帶領團隊以創新思維擘劃業務屢獲國家卓越建設獎、金擘獎等獎項之肯定。

劉世芳期許，在蔡長展的領導下，國土署專業團隊不斷茁壯，結合AI與環保綠能等科技運用，成為捍衛國土安全的守門員，並在面對政策挑戰、國會監督與社會期待時，凝聚共識、團結合作，創造最大公共利益。

國土管理署署長蔡長展說明老宅延壽機能復新計畫。徐筱嵐攝

由於今年伊始爆發「土方之亂」，引發營造業、建商等不滿，還涉及環保的議題，新任署長蔡長展坦言，上任後的最大挑戰就是土方問題，擔任參事期間，都在行政院、內政部與國土署開會，在行政院顧問李孟諺的協助下，與地方政府協調土方用地與去化等，並與土方業者溝通，積極面對各方疑慮。

除了土方問題，蔡長展強調，老宅延壽機能復新計畫是當前的重大政策，如何推動各地老舊住宅安全與居住品質改善，不僅有利於民眾，還能改善市容，會持續優惠政策、貼近社會需求；此外，如何讓都市更新加快腳步，自主都更也是重大政策，將會進行法令修改，同時，對各界關注的社宅，也會配合百萬租屋補助計畫，著手微調和精進。

