高市府：南星計畫去化土方無虞

高雄市長陳其邁（中）強調，南星計畫區土方去化量充足，市府機制完善，違法者將依法強制執行，保障國土安全。（林雅惠攝）

針對近期美濃大峽谷非法回填案及土石方去化議題，高雄市長陳其邁4日強調，南星計畫區容量充足，營建土方最終處理無虞，市府已建立透明價格與明確機制，對違法棄置者將依法強制執行、扣押財產，確保國土安全與環境品質。

美濃大峽谷非法回填案件引發社會關注，也凸顯營建土石方去化問題，南星計畫區是高雄市規畫的營建土石方最終處理場，負責接收建案營建土方，避免非法棄置或回填，保障環境與國土安全，針對此議題，陳其邁昨受訪表示，高雄市在土方最終處理上「沒有問題」。

陳其邁指出，南星計畫區容量充足，目前可容納720萬立方公尺土方，市府除原有「A產源到B土資場再到C最終場」機制外，增訂「A直送C」機制，讓營建工地可直接將土方送至最終場，每立方公尺費用約380元，包含前端分類、自主管理及南星計畫填海費用，價格透明穩定。

對於市場上曾出現報價混亂情況，陳其邁表示，高雄透過制度與價格機制解決，重點是落實合法去化管道，避免土方非法棄置或回填，市府將持續加強監管與稽查，確保土方循合法渠道處理。

關於美濃大峽谷案件，陳其邁說明，雖因涉及證據保存暫時無法回填，但依《廢棄物清理法》，地主或行為人必須將土方清除至合法、適當地點，若未在限期內處理，市府將依法強制執行並扣押財產，態度強硬表示「不可能讓違法者擺爛」。

陳其邁補充，近期業者反映土方去化困難，但南星計畫區容量充足，市府已建立完善價格與制度，業者依規操作即可，他強調將以透明機制、明確費用及嚴格執法，確保土方合法去化，對違法行為零容忍。