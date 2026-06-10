高市府「市場青創補助」4年挹注逾3,000萬 助143攤商圓夢

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▲經發局8日舉辦114年度成果交流分享會，共同見證高雄傳統市場的蛻變足跡。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為協助在地傳統市場活絡發展，高雄市政府近年大力推動市場修繕與活化工程，核定經費達9.49億元，全面升級全高市80處市場、攤集場的改造，並完成17處市場耐震補強。其中，推動有成的「市場青年創業補助計畫」至今已邁入第4年，累計投入超過3,000萬元，成功輔導143位傳統市場攤商完成圓夢轉型。經發局於8日舉辦114年度成果交流分享會，共同見證高雄傳統市場的蛻變足跡。

高雄市經發局長廖泰翔表示，自114年度起，計畫特別擴大補助申請對象，只要設籍高雄市半年以上、年滿18歲且符合資格者，每人最高可獲得30萬元補助，靈活運用於營業場所裝修、商品包裝及數位服務方案等。從本期成果來看，參與改造的攤商不分老中青，包含二代接班、青年入市及二度創業等，且女性申請人占比高達七成。業種更涵蓋生鮮蔬果花卉、各式肉品美食、冷熱飲、手工內衣製作等服務，呈現百花齊放的繁榮景象，有望在經濟部樂活名攤評比中再創佳績。

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高雄市公有市場自治總會榮譽理事長李國祥則以市場大家長身分勉勵，年輕人透過改造輔導在市場經營練功，例如龍華市場的尚豪壽司就以成功經驗展業到三民第二市場，服務更多消費者，開創屬於自己的事業舞台。

成果發表會上，三民第二市場「妍婷の店」販售生鮮蔬菜的二代闆娘馮妍婷活力滿滿地分享，早期媽媽在市場外擺臨時攤卅餘年到她接手，前(113)年市場完成耐震補強工程，她也應管理員和自治會會長邀請進駐市場，並於去(114)年申請市場創業補助計畫進行改造，改造後攤位整齊明亮，自己和媽媽做生意心情都變好，客人不斷給予讚賞好評，還吸引更多年輕族群駐足拍照、消費，整體來客數成長約2成，更帶動周邊攤商主動詢問並規劃參與後續計畫，逐步形成市場共好氛圍。

旗后觀光市場「茗城2店」老闆林建男分享，身為四星樂活名攤，且在海鮮乾貨零嘴產品的高度競爭下，他透過補助將攤位改造成「步入式」購物空間，重新規劃動線設計，吸引到更多國內外觀光客特別是港澳日本遊客進店選購，而「減法」的商品展示，讓他更凸顯商品，且收攤整理時間縮短近一半，讓經營效率與顧客體驗同步提升。

經發局補充，「市場青年創業補助計畫」在攤商朋友的口碑相傳下，未來將持續滾動精進。今（115）年仍將採取「全齡申請」模式，無論是新進駐或既有攤商，只要符合補助資格皆可提出申請，協助攤商改善經營環境、建立品牌特色及導入數位工具，讓市場不只是採買場所，更成為青年創業、世代傳承與地方創新的重要舞台。詳細辦法預計於下半年核定後公告，歡迎有興趣的攤商密切留意經發局官網（https://edbkcg.kcg.gov.tw/）的最新消息。（圖／記者王雯玲翻攝）