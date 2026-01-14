高市府「建構亞灣創新生態系計畫」邁入第四年 攜手新創導入在地產業AI轉型

【記者 王雯玲／高雄 報導】近年全球經貿局勢高速變動，AI技術的高度發展更影響全球產業革新，高雄市政府持續推動地方產業轉型進程，以連貫四年的亞灣創新生態系計畫，助攻在地多元產業邁入AI轉型。昨（13）日於高雄金融科技新創園區舉行「2026建構亞灣創新生態系計畫」推廣說明會，說明協助傳統產業導入前瞻AI技術推動策略，及計畫驗證經費獎勵機制，現場匯聚來自全台的10組優秀新創團隊及19組高雄在地指標企業，並邀請東豐纖維分享與新創摩絡人工智慧、聯覺科技合作，導入AI有效提升研發效率之經驗。

「建構亞灣創新生態系計畫」由高雄市政府經濟發展局與產業加速器 StarFab 共同推動，邁入第四年，結合高雄石化、金屬與製造業聚落優勢，串連鋼鐵、石化、紡織、醫療、零售、運動、資通訊等產業別，橫跨傳統製造與高科技產業，形塑跨領域創新應用場域。三年來已完成30件AI導入合作，串聯47家在地企業與40家新創團隊，累計帶動訂單與募資金額逾新台幣4億元。合作亮點包括重工業「中鋼碳素」與新創「詠鋐智能」合作導入AI最佳化模型，每年節省電費逾百萬元；以及紡織業「東豐纖維」攜手「聯覺科技」透過3D數位孿生技術，大幅縮短布料開發週期、降低樣品與運輸成本，拓展國際市場。

高雄市政府經濟發展局長廖泰翔表示，近年全球在關稅挑戰、供應鏈重組等多重挑戰下，傳統產業如何在韌性實力下，接軌AI科技革新與淨轉型零的驅動引擎，是未來挺進國際新局的關鍵競爭力。市府透過「以大帶小」的產業推動模式，媒合在地企業與新創團隊進行場域驗證（POC），不僅協助企業有效解決高耗能、缺工與製程優化等關鍵痛點，也以智慧化方式全面提升產業的韌性與抗風險能力。此模式也榮獲2024年全球資訊科技應用傑出貢獻獎（WITSA ICT Excellence Award，簡稱WITSA）首獎肯定，並於2025天下城市治理卓越獎中獲得優選，展現高雄在智慧製造與產業升級上的國際競爭力。

廖局長進一步指出，「建構亞灣創新生態系計畫」以超過百家企業與新創的媒合實作經驗，掌握企業轉型過程中的痛點需求以及市場動態，與於本年度計畫更聚焦在地產業的轉型解方，例如金屬扣件、石化材料、電子零組件、航運航太等領域，結合市府獎勵機制、NVIDIA Inception新創計畫及KPMG創新服務資源，推動新創落地，為傳統產業注入創新動能，加速高雄產業邁向智慧升級與國際市場。

經發局表示，會中安排企業與新創團隊現身分享，展示智慧解方如何落地傳統產業。東豐纖維透過與「摩絡人工智慧」及「聯覺科技」合作，將AI與數位孿生技術應用於製程，不僅提升設備維護效率與精準度，也縮短設計與打樣時間、降低試錯成本。此舉展現高雄作為推動AI創新應用與國際鏈結基地的角色，促進產業升級與新創出海的雙軌發展，凸顯新創力量在傳統產業轉型中的實際價值。（圖／記者王雯玲翻攝）