高市府、會聯合升旗典禮 議長康裕盼市長續拚留下成績

高雄市議會攜手市府舉辦「躍動高雄、智慧共榮」中華民國一一五年元旦升旗典禮，議長康裕成率議員陪伴市民迎接嶄新的一一五年。（高雄市議會提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議會攜手市府舉辦「躍動高雄、智慧共榮」中華民國一一五年元旦升旗典禮，議長康裕成率議員陪伴市民迎接嶄新的一一五年；展望新年，康議長盼陳其邁市長及市府團隊把握剩餘任期繼續拚，留下值得驕傲的成績單。

議會連續十五年舉辦元旦升旗典禮，已成為每年初和市民的重要約定，清晨天未亮，已有上萬民眾到場卡位及搶排丙午年馬年限量一卡通，現場洋溢蓬勃生機。升旗典禮表演節目亦相當吸睛，包括高雄女中樂儀隊、海軍陸戰隊整齊劃一的精彩演出外，深受市民喜愛的國軍寶寶們，也帶來活力四射的演出。

康議長致詞時，細數自一一一年底上任至今，超過一千一百個日子，在府會攜手努力下，高雄變得更加智慧創新，也更具魅力，她和市民朋友為身為高雄人感到光榮和驕傲。

話鋒一轉，康議長特別提醒陳市長及市府團隊「任期不到最後一天，都不算結束」，要求上緊發條，把握最後一年繼續「緊、緊、緊」，落實交通建設、產業招商、淨零減碳及長照托育等重大市政，為市民留下值得驕傲的成績單。

康議長指出，第四屆議會積極監督市政，除通過多項重要法案之外，也重視地方建設、關心學童與長者權益，也積極拓展高雄在國際知名度。她強調，儘管大家來自不同政黨、傳遞多元聲音，但為民服務目標一致，全體議員將捲起袖子，拚到最後一刻。

迎接丙午馬年，祈福儀式將夢幻的旋轉木馬搬上檯面，由康議長及陳市長共同按下「躍動高雄」、「智慧共榮」啟動鈕，伴隨木馬轉動，象徵新的一年帶來好運與幸福。

包括議員湯詠瑜、張漢忠、吳銘賜、邱俊憲、李雨庭、何權峰、林智鴻、李雅慧、黃飛鳳及鄭安秝等人及李順進議員服務團隊，也都和市民共聚文化中心圓形廣場，迎接新年的到來。