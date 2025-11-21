高市府：針對月世界垃圾山偷倒一案 譴責惡質抹黑 正式提告
【警政時報 蔡宗武／高雄報導】針對月世界垃圾山偷倒案件，立法委員陳菁徽發文指稱陳其邁市長力挺涉案的李姓男子。高市府表示，本案目前由檢調偵辦中，經查證該相片係2021年為李姓男子於網路取得後擅自合成，並未經陳市長本人同意，陳市長與該名李姓男子亦無往來，高市府嚴厲譴責陳菁徽立委這種栽贓嫁禍的惡質抹黑。
經瞭解，該名李姓男子本來是國民黨籍里長，2018年參選市議員因違反黨紀遭國民黨開除，才改以無黨籍參選。
陳其邁強調，對違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待。對於誣指陳市長為力挺傾倒垃圾的環保殺手所為之惡劣言論，已嚴重損害陳市長名譽，亦將依法提告以守護清譽。
【新聞來源高市府提供】
更多警政時報報導
【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款
《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光
其他人也在看
跨區雷霆出擊 新北警掃蕩幫派拘提成員10人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市新莊警分局員警，日前掌握轄區疑有不良份子，涉嫌以幫派名義，吸收少年為幫眾。新莊警分局表示，經長達2個月的蒐證，掌握具體事證，日前會同少年隊、海山警分局等，組成專案小組追查，針對以黃姓男子為首的不良幫派組織，執行跨區同步搜索行動，成功將旗下成員共10人，全數檢肅到案，有效瓦解暴力集團。 警方調查，黃姓主嫌為了擴張...匯流新聞網 ・ 12 小時前
人力公司竟藏暴力幫派 2少年欲脫離慘遭凌虐丟包
新北新莊地區一個以人力公司為據點的幫派組織，因兩名欲脫離組織的少年遭到凌虐毆打而被警方瓦解。新莊警方經過兩個月的蒐證工作，於日前成功執行攻堅行動，一舉逮捕包括黃姓主嫌在內的10名幫派成員。該組織以新莊區中正路的鴻鈞人力公司作為聚集地點，並將其作為押人毆打的場所，對想脫離組織的成員施以暴力。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
主持詐團海撈158億！「台版Jisoo」一審重判687年半 執行24年
有「台版Jisoo」之稱的歐俞彤，與竹聯幫大哥男友吳漢威成立「美樂公司」，透過境外機房架設大量假投資網站，騙到投資人後再「假出金」，匯入指定帳戶、製造獲利假象，詐騙超過158億元。台北地院今（11/21）日針對第一波起訴的76名被告宣判，歐俞彤主持犯罪組織從事網路詐欺取財，共犯185罪，總刑期高達687年半，應執行有期徒刑24年。可上訴。太報 ・ 15 小時前
叫小瑋X館嫂！館長再爆祕找李進良做「GG增大術」 小禎反應洩真實性
昔日戰友撕破臉，成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與特助小瑋，開直播毀滅式爆料，稱手中握有「館長」陳之漢性愛影片外，館長還要求小瑋傳生殖器照片、叫小瑋去X老婆。針對爆料館長全盤否認，痛斥造謠、抹黑，如今館長3月爆出曾到整形醫師李進良的醫美診求助「陰莖增大術」一事再被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
高雄月世界垃圾山主嫌李有財「與陳其邁合照」遭起底曝光！
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，橋頭地檢署對3家清運發起偵辦，鎖定幕後首腦為岡山區碧紅里里長李有財，拘提到案聲請羈押。國民黨立委陳菁徽起底民進黨高雄市長陳其邁曾挺李有財。中天新聞網 ・ 13 小時前
里長偷盜百噸垃圾毀月世界！陳菁徽稱陳其邁力挺選議員…市府怒告抹黑
高雄田寮知名景點「月世界」多處山坡地遭人傾倒數百噸垃圾，廢棄物深度達5層樓，橋檢持續追查終於揪出幕後黑手，竟是岡山區碧紅里里長李有財父子檔，目前二人已遭聲押。事後立委陳菁徽公布里長競選照，指稱市長陳其邁曾力挺李有財選議員，引發輿論譁然。高雄市府晚間發聲明駁斥，強調照片是李男自行合成，並未取得市長同意，反控陳菁徽惡意抹黑，將提告守護清譽。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
館長稱有中國金主投資廈門開館！陳君瑋：商業包裝收紅錢？
成吉思汗健身俱樂部創辦人館長陳之漢，宣布健身房有望進駐中國大陸，首站預計選在廈門，有中國大咖金主投資，開心稱「自己運氣很好」，找到非常大的老闆。律師陳君瑋在《台灣最前線》節目中指出，這場直播有可能是事先鋪墊，先把金錢往來包裝成商業，方便未來收紅錢。民視 ・ 2 小時前
美國佛州迪士尼又出事! 一個月內5人命喪園區惹議
民視新聞／吳若望 綜合報導本該充滿歡樂的美國迪士尼又出事了！位於佛羅里達州的奧蘭多迪士尼樂園，又有一人死在園區內。這是一個月內，第5個人命喪迪士尼園區。法醫沒有公布最新的死亡案件的人名，只說遺體已經由私人醫師帶走，死因也沒公布。消息傳出後讓不少人議論紛紛，迪士尼到底怎麼了？民視 ・ 1 小時前
冷過這波回溫了！「這天」起高溫上看30度 下週又一波冷空氣來襲
今（20）日清晨東北季風持續發威，全台天氣涼冷有感。氣象署表示，西半部與宜蘭清晨低溫僅15、16度，花東也下滑至17、18度，隨著白天冷空氣逐漸減弱，各地氣溫漸漸回升，一路暖到週末，週六、週日（22、23日）西半部及台東高溫上看26至30度，下週東北季風增強，北台灣天氣又會轉濕涼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 17 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 21 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前