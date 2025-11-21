高市府：針對月世界垃圾山偷倒一案 譴責惡質抹黑 正式提告

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】針對月世界垃圾山偷倒案件，立法委員陳菁徽發文指稱陳其邁市長力挺涉案的李姓男子。高市府表示，本案目前由檢調偵辦中，經查證該相片係2021年為李姓男子於網路取得後擅自合成，並未經陳市長本人同意，陳市長與該名李姓男子亦無往來，高市府嚴厲譴責陳菁徽立委這種栽贓嫁禍的惡質抹黑。

高市府：月世界垃圾山偷倒案件 譴責惡質抹黑 正式提告。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

經瞭解，該名李姓男子本來是國民黨籍里長，2018年參選市議員因違反黨紀遭國民黨開除，才改以無黨籍參選。

陳其邁強調，對違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待。對於誣指陳市長為力挺傾倒垃圾的環保殺手所為之惡劣言論，已嚴重損害陳市長名譽，亦將依法提告以守護清譽。

【新聞來源高市府提供】

