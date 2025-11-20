高市府：行政院版財劃法納外部成本等 對高雄更公平

（中央社記者林巧璉高雄20日電）高市府表示，行政院財劃法版本保障3大財源不減少，對比上週立院三讀版本，增加人口結構、產業外部性污染等分配指標，此版本對高雄更公平、有利，符合市民期待。

行政院會今天通過院版財劃法修法，高市府發布新聞稿表示，院版考量22縣市區域特性，也考慮高雄市長期重工業角色所承擔的外部成本，兼顧高雄利益。呼籲高雄各黨立法委員支持對高雄更有利的版本。

高市府指出，行政院版本合理分配22縣市財源，增加「產業外部成本」指標12%：以「工業人口」指標衡量地方對產業發展之貢獻及犧牲（外部性），受中高污染事業影響者，該直轄市及縣市之工廠從業人口數以1.2倍計算，這項指標已經把高雄長期承擔重工業污染的外部成本納入考量。

第2項增加「農林漁牧產值」指標6%，兼顧國土計畫及糧食安全，保障農林漁牧業發展。另外也提高「土地面積」權重，行政院本次版本為18%，優於立法院倉促修法版本的10%，反映各縣市治理區域大小不同，並依土地使用分區調整（如農牧用地、國土保安及生態保護用地等），合理反映區域治理需求。

此外，納入「人口結構」指標，行政院草案將人口結構，如年齡、工業及農林漁牧人口納入考量，更為公平。

市府表示，行政院版保障中央分配地方3項財源（統籌、一般性及計畫型補助）不低於114年水準。中央挹注地方3項財源，功能各有不同，且國家財源固定，應合理劃分，且3項財源合計數應保障不低於114年水準，維持穩定財源，以利未來建設規劃。

「維持計畫型補助款水準，地方建設才不會中斷。」高市府強調，行政院版財劃法，是讓「中央有能力協助地方、地方有充足自主財源、人民有均等生活品質」。過去雙北興建發展期，中央都充分給予補助款協助，現在高雄正要進入重大建設興建需求期，114年計畫型補助成長至498億元，需要行政院版財劃法，保障未來計畫型補助不中斷。（編輯：黃世雅）1141120