高市引中日聯合聲明 陸批敷衍搪塞

有媒體報導，日本首相高市早苗3日在參議院全體會議上援引《中日聯合聲明》，表示「理解和尊重」中國政府關於「台灣是中國領土不可分割的一部分」的立場。大陸外交部發言人林劍4日回應，有關報導不準確，指責日方敷衍搪塞，陸方絕不接受，並要求高市完整講出聲明內容；同一天，大陸商務部警告日本，若一意孤行，將採取必要措施。

高市3日上午在參議院接受在野黨議員質詢時，公明黨議員竹內真二在提問中指出，1972年日中建交時的聯合聲明中，中國政府主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本政府表明「充分理解並尊重」中方立場，現在立場是否也沒有變化？對此，高市回應：「我國政府對台灣的基本立場與1972年《日中聯合聲明》所述一致，立場沒有改變。」

林劍4日表示，據核實，有關報導不準確。高市首相本人只提及日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化，僅此而已。

「中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。」林劍表示，面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，中方連日來的多次質問和日本國內國際社會的批評，高市首相仍然只是用立場沒有變化來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。

林劍說，「既然高市首相稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麼她能準確完整重申1972年《中日聯合聲明》所述的內容嗎？為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，這背後到底是什麼邏輯和居心，日方也需要給中方和國際社會一個交代。」

除外交施壓，大陸商務部發言人何亞東4日敦促日方立即糾正錯誤言行，以實際行動體現對中方承諾，為兩國正常經貿合作創造條件。他警告，如果日方一意孤行，中方將採取必要措施。一切後果由日方承擔。

此外，俄國4日再次幫腔北京，俄國外交部發言人扎哈羅娃表示，日本近期圍繞台灣問題發表的好戰言論具有煽動性，且違反了日本憲法，還稱「一些國家一邊宣稱其堅持一個中國原則，一邊又以對抗挑釁的方式，阻礙中國和平統一。」這是中日衝突升級以來，俄國第4次幫腔北京。