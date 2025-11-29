高市引爆中日新冷戰？僵局恐難破

（德國之聲中文網）日本新任首相高市早苗承認，自己先前關於“台灣有事”的說法，是在無意間講出的。高市本周在國會表示：“我並沒有打算談到細節，但因為被問到具體情況，我就誠實作答。”她強調，日本面對區域危機的政策並沒有改變。

高市早苗曾在11月7日的國會答詢中，把“出動軍艦”以及“對台動武”列為可能威脅日本生存的情況。她的說法被視為暗示，若出現這些狀況，日本可能行使其“集體自衛權”。中國批評日本“軍國主義復活”，並中止雙邊接觸、采取經濟制裁。北京同時警告公民避免赴日旅游，並叫停進口日本海鮮。

日本最大在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥（Yoshihito Noda）認為，因為高市早苗已經不再提及，實質上已收回先前的說法。但中國再次要求“撤回言論”。中國外交部發言人郭嘉昆表示，“不再提及”和“撤回”是兩回事，並批評日本是在搞“鴕鳥政策”，對問題視而不見，置之不理。

這場爭議短期內不太可能平息。東京大學中國問題專家李昊對《福布斯》表示，雙邊關系至少還會冰凍數月，而日本政府也難以輕易讓步。他認為，中國關注的焦點在於高市早苗能否穩固首相之位。

此次，高市早苗與習近平可能要到2026年11月深圳舉行APEC峰會時，才有機會再次面對面交談。兩人上一次見面，是在10 月底韓國舉行的G20峰會期間。

美國總統特朗普將於明年4月訪問中國，屆時他將與中國國家主席習近平在北京會面，之後習近平將對美國進行回訪。據《日經新聞》報導，本周初，特朗普在一次與日本首相高市早苗的電話會談中，表示雙方將“共同安撫中國的不滿”。

台灣總統賴清德曾於10月對高市早苗當選日本首相並稱她是“台灣的忠實朋友”。東京大學政治學者川島真認為，中國正在調整對日政策，他以2012年中日爭端後的解決方式作比較，當時雙方就改善關系達成四點原則，包括正視共同歷史並面向未來。

即便在高市所屬的日本自民黨黨內，也有人對她提出批評。日本經濟高度依賴來自中國的各類進口產品，包括食品、稀土和醫療用品。

而在野黨的野田佳彥批評高市，指她在發表言論前未與黨內及內閣協商。

不過，日本民眾似乎多數支持高市早苗。根據富士電視台與產經新聞的調查，超過60%的受訪者認為高市關於“台灣有事”的言論是“適當的”；讀賣新聞的調查則有 56% 贊同。

慶應大學政治學者細谷雄一在社交平台X的一篇廣泛引用的文章中指出，中國的強硬反應是“ 搬起石頭砸自己的腳”。他指出:“國際社會如今不再擔心日本軍國主義的回歸，而是擔憂日本防衛預算過低及威懾力不足。”

前《日經新聞》駐北京資深記者中澤克二則預測，這場爭端不太可能進一步升級。他指出，中國迄今尚未采取任何可能直接損害自身經濟的具體措施，也沒有像2012年中日爭端那樣煽動反日示威。



作者: Martin Fritz (發自東京)