高市引爆中日緊張 郭正亮斷言開戰超慘下場：東京1400萬人餓死
日本首相高市早苗近日在國會答詢時，拋出「台灣有事論」，引發中國大陸強烈反彈，也讓中日情勢越來越緊張。對此，前立委郭正亮砲轟高市早苗根本沒想過，若真的發生戰爭的嚴重下場，他警告若雙方開戰，東京恐怕有高達1400萬人會餓死。
郭正亮在YouTube「郭正亮頻道」透露，日本前自民黨一名非常資深的政治家小澤一郎，知道問題非常棘手，小澤一郎說「政客挑起外部危機，點燃戰火，導致很多人情緒激動，戰火越燒越旺，不知不覺中，危機爆發到無法撲滅的程度，這才會演變出真正的生存危機」，基本上是在批判高市早苗，「就妳口口聲聲在那邊講，台海如果發生戰爭，危及日本的生存危機，那妳這邊鼓譟，導致中日矛盾越來越嚴重，那最後呢？恐怕會到難以撲滅的程度」，反問如果中日開戰，日本有多少老百姓要捲入？
郭正亮覺得高市草苗非常不負責任，因此奉勸高市早苗，外交和政治必須要保持冷靜。另外，他還提到前首相鳩山由紀夫說「日本本來就尊重台灣是中國大陸的一部分這個論斷」，建交公報也寫道，「日本瞭解並尊重中華人民共和國說台灣是中國大陸一部份這樣的論述」，意思就是說台灣是中國大陸的內政，跟日本是沒有關係的，砲轟高市早苗亂說話，「妳怎麼可以說中國大陸的內政、台灣問題，是攸關日本生存危機呢？已經僭越別人的主權了，那要介入人家國內的政治，妳當然會引起軒然大波」。
郭正亮指出，日本最擔心日中戰爭，就是沖繩的老百姓。沖繩時報寫了社論，說首相不要輕言參戰，強調高市早苗在國會的發言，有挑釁的意味，會刺激中國大陸，反而威脅日本的安全；甚至日本比較保守的媒體「日經亞洲」也說，目前美國在忙委內瑞拉，有10%海空力量，都已經集中到委內瑞拉，哪有時間來關心你的日本。
郭正亮進一步說，中國大陸海軍艦隊的數量有391艘軍艦，美國不到300艘，甚至美國內部都在討論，台灣值不值得保護，那日本幹嘛超越美國搶頭呢？說台灣如果發生戰爭，就是日本的生存危機，「你何必自己越到前線，要當這急出頭的國家呢？」
郭正亮認為，日本坦白說根本打不過中國大陸了，因為日本是戰敗國，武器大部分是防禦性質，連飛彈最多也只能夠射300公里，也沒有轟炸機，也沒有核武，更沒有各式各樣的超高音速導彈，「你怎麼有能力來跟中國大陸交戰呢？」同時他也分享一名日本網友貼出的圖，假設戰爭一爆發，1個月內東京外圍的高速公路，還有主要道路都會被破壞，那東京高達1400萬老百姓很可能都會餓死。
郭正亮痛批，高市早苗根本沒有細思過，真的發生戰爭，日本壓力有多大，尤其是東京，人口這麼密集，1400萬人，妳怎麼辦呢？完全沒有腹案，就在那邊瞎吹牛，想要講出作為極右翼的內心的渴望。
