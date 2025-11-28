高市引舊金山和約稱對台無認定立場 陸連兩日駁斥：和約非法無效

日本首相高市早苗26日稱，日本根據「舊金山和約」放棄全部權利，「並無認定台灣法律地位的立場。」對此，大陸外交部連兩日駁斥表示，「舊金山和約」非法無效。

日本首相高市早苗26日引「舊金山和約」表示對台法律地位無認定立場。（圖／翻攝《路透社》）

大陸外交部發言人郭嘉昆於27日例行記者會表示，高市早苗突出非法無效的「舊金山和約」，這再次表明，她時至今日仍不思悔改，甚至妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」。這是錯上加錯，大陸對此堅決反對，國際社會也應高度警惕。

郭嘉昆表示，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權。台灣地位問題早在1945年中國人民抗日戰爭勝利時就已經徹底解決。

大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝大陸外交部官網）

郭嘉昆指出，1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。1972年《中日聯合聲明》明確，「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場」。

郭嘉昆表示，所謂「舊金山和約」是在排斥中、俄等二戰重要當事方的情況下，對日本單獨媾和而發表的文件。這一文件違反1942年中、美、英、蘇等26個國家簽署的《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置都是非法、無效的。

大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝《央視新聞》）

郭嘉昆指出，高市早苗首相對具有充分國際法效力且在《中日聯合聲明》和《中日和平友好條約》等雙邊文件中明確強調的《開羅宣言》《波茨坦公告》避而不談，卻唯一突出非法無效的「舊金山和約」，這再次表明，她時至今日仍不思悔改，仍在持續損害中日四個政治文件精神確定的中日關係政治基礎，無視聯合國權威，公然挑戰戰後國際秩序和國際法基本准則，甚至妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」。這是錯上加錯，大陸對此堅決反對，國際社會也應高度警惕。

郭嘉昆重申，「我們再次敦促日方切實反思糾錯，撤回錯誤言論，以實際行動體現對華承諾，以實際行動履行作為聯合國成員國起碼應盡的義務。」

大陸外交部發言人毛寧在28日舉行的例行記者會上，再次強調表示，所謂「舊金山和約」是在排斥中、俄等二戰重要當事方的情況下，對日本單獨媾和而發表的文件。這份文件違反了1942年中、美、英、蘇等26個國家簽署的《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反了《聯合國憲章》和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置都是非法無效的。

