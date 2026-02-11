高市弱勢兒少餐食數位化 一卡通票卡寒假守護每一餐
高雄市政府社會局持續推動弱勢家庭兒少餐食計畫，今年起正式導入數位票卡機制，將原有紙本餐券升級為可重複使用的一卡通票卡，並擴大全國特約通路，讓孩子在寒暑假期間也能安心用餐，在便利與尊嚴兼顧下，感受社會溫暖支持。
社會局表示，該計畫自民國98年開辦至今已邁入第16年，長期結合公益彩券盈餘基金及民間善心資源，協助弱勢家庭兒少於寒暑假期間補足餐食需求。去年共有2,432人次受惠，已成為不少家庭的重要支持力量。隨著數位轉型與淨零減碳政策推動，今年全面改以一卡通票卡取代紙本餐券，不僅減少紙張使用，也提升管理效率與使用彈性。
↑圖說：社會局社工陪同兒少於合作通路選購餐食，說明兌換方法（圖片來源：高雄市社會局提供）
升級後的餐食卡可於全國一卡通特約商家使用，合作通路從原本4家業者大幅擴展，提供更多元的購買選擇，強化服務可近性。社會局指出，票卡化設計也兼顧隱私與尊嚴，孩子可如一般消費者般自在選購所需餐點，減少標籤化壓力，讓善意在無形中發揮力量。
社會局強調，餐食卡不僅是一張兌換餐點的工具，更是在孩子成長關鍵時刻的重要支持，避免寒假期間因缺乏學校營養午餐而影響基本生活。未來將持續精進服務措施，結合數位科技與多元通路合作，確保資源即時送達有需要的家庭。
社會局也提醒，若民眾發現有生活困難、照顧疏忽或急難情形的兒少，可就近向全市18處社會福利服務中心求助，或撥打社會福利諮詢專線（07）334-4885及113保護專線通報，共同為孩子築起更完善的安全網。
