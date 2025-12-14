高市後悔了？中日緊張升溫「川普噤聲」 唐湘龍揭美劇本：亞太同盟國很慌

美東時間4日，美國白宮布了 2025 版的《國家安全戰略》報告，文中寫道，「我們將建立一支能夠阻止第一島鏈任何地方侵略行為的軍隊。但美國軍隊不能、也不應獨自承擔這項責任。我們的盟友必須增加國防開支，更重要的是，為集體防禦做出更多實際貢獻。」、「鑑於川普總統堅持要求日本和韓國增加責任分擔，我們必須敦促這些國家增加國防開支，並專注於威懾對手和保護第一島鏈所需的能力（包括新能力）。我們也將加強在西太平洋的軍事存在，同時在與台灣和澳洲的交往中，繼續堅持要求增加國防開支的立場。」對此，資深媒體人唐湘龍於網路節目《風向龍鳳配》表示，美國上一次《國家安全戰略》大改變是前美國總統歐巴馬任內的「重返亞太、亞太再平衡」，但已經被現任總統川普改變。

唐湘龍表示，歐巴馬時代美國國務卿希拉蕊·柯林頓組織了重返亞太的概念，今日的日本、韓國和台灣的民進黨，對於美國的信任仍然很鞏固，其實跟當時重返亞太的執行是有關的。歐巴馬落實了重返亞太和亞太再平衡，2009年到2025年，強大的美國把60%的軍力擺在印太地區。這無非就是暗示日本、暗示韓國、暗示台灣「我（美國）把我最主要的、一半以上軍事力量擺在這裡，要對抗中國的崛起，讓解放軍看到我的時候像看到一堵牆會害怕。」這便是2009年後美國《國家安全戰略》最核心。

唐湘龍指出，「亞太再平衡」表示歐巴馬時代世界觀中「他認為亞太非常重要，而亞太已經失衡了，因為中國的崛起，中國崛起了之後，美國如果不趕快做補強的話，他在西太平洋核心盟友，日本、韓國、台灣都會撐不下去。所以要『再』平衡，美國要把軍事擺進來。」可是經過了15、6年之後，現在川普就告訴你，亞太再平衡、重返亞太的時代結束了。

唐湘龍表示，隨著美國撤出亞太，亞太國家只要過去靠美國靠得有多緊，現在心裡就有多慌。第一個牽涉到的是日本，《美日安保條約》雖仍然有效，但川普正在「全球退群」，前美國統拜登任內成立的AUKUS都被他否定了；連北約都經常表現不感興趣的樣子。那《美日安保條約》對美國還有多大的說服力？現在日中關係的緊張，日本在這個時刻觀察美國是否支持日本；中國也在觀察、測試美國戰略收縮是真的還是假的。

唐湘龍說道，戰略收縮便是「紅線要重劃」，紅線就是警告你不要過來、不要踩到，採到就打。紅線重劃要畫在哪裡？這是需要不斷的測試，美國不會第一時間很清楚說畫在哪裡。即使是「新門羅主義」，他的測試點也會擺在委內瑞拉，大家要看看美國如何處理委內瑞拉的問題，是否以掃毒之名，回到過去對於美洲各國的顛覆、暗殺和控制，不擇手段地把正個美洲大陸當作美國的禁臠。

唐湘龍表示，紅線重畫的過程中，日、韓、菲等美國軍事同盟便開始擔心「這條紅線撤到甚麼地方去了？搞不好我看不到了。」而從中國角度「我要看看你這條紅線要畫在哪裡。」



