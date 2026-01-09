高市心理衛生中心爆執秘擅查個案並誘騙性侵未成年少女 監委申請自動調查

監察院（圖／資料照片，圖源：台灣好新聞編輯部拍攝）





日前傳出高雄市府衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，利用職務登入個案查詢系統，取得弱勢少女資料後誘騙性侵，遭台灣高雄地方檢察署提起公訴。監察院今（9）日表示，監察委員王幼玲、葉大華對該案甚表重視，目前已申請自動調查。

監委表示，何建忠涉嫌利用職務之便，對其平日監督、輔導之自殺通報個案，不當違法查詢及存取個案相關資料，究高雄市衛生局對於個案相關資訊系統之使用管理，是否落實登入、調閱及使用紀錄之管理與追蹤？主管人員對於異常或大量查詢行為，是否具備即時檢核、預警或稽核機制，以防止資料遭不當利用？

監委另指出，何男透過任職於社會局妻子，同樣利用職務之便查詢並洩密案情及警方偵辦進度給何員，將究高雄市衛生局及社會局是否有督管之違失？實有關注瞭解及深入調查之必要。

