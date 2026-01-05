高市心衛中心前執秘性侵未成年 衛生局還原調查時間軸

高市衛生局5日發布聲明，強調全案配合檢方要求，案件偵辦期間嚴守保密，保護被害人避免受到二次傷害。（本報資料照片）

高市衛生局心理衛生中心苓雅分區執行祕書何建忠爆出性侵醜聞，外界質疑事件早在去年就爆發，但衛生局卻封口未揭露；5日衛生局發布聲明，並還原調查時間軸，強調全案配合檢方要求，案件偵辦期間嚴守保密，保護被害人避免受到二次傷害。

衛生局表示，針對心衛中心前執秘何建忠，涉對未成年弱勢服務對象犯性侵害等重大刑案，在接獲檢方通報案件後，立即啟動對被害人專案協助，同時，針對何建忠及協助洩密的何妻違法惡行，皆立即以2大過解聘，何建忠公布姓名，並同時追究行政與法律責任。並對衛生局心衛中心主任撤換其主管職務。

高市衛生局與社會局，在檢方指揮下，已對於何員帳號曾查詢的列管對象，組成專案小組全力清查，同時衛生局、社會局也在檢方指揮下，做相關通聯比對，還有對被查詢的列管對象做個案關懷，目前尚未查獲另有其他受害者。本案發生以來，皆持續主動與檢方連繫，掌握後續相關案情通報。

高市府表示，衛生局於民國114年8月8日接獲地檢署啟動調查通知後，立即對何建忠處以2大過解聘。社會局則對何建忠違反兒少法部分，處最高60萬元罰鍰並公告姓名。何妻違反社會工作師法部分，已移送高雄市社工師懲戒委員會審議，建議處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等懲戒。

有關何妻協助何員疑似洩密，社會局也立即對何妻記2大過解聘，並將何妻使用相關資訊系統紀錄移送檢方偵辦。

被害人協助部分，社會局持續協助陪同偵訊、就醫、連結學校資源關懷就學、諮商服務及法律扶助等，後續將依個案需求提供醫療協助、法律及心理支持等。

此外，針對照護資訊系統的管理機制，衛生局從制度、管理稽核及教育宣導等三方面落實矯正，包括提高帳號清查頻率、各單位指派專責管理者、嚴審使用人資格權限、律定單位內控管制機制等措施，同時委託外部資安專家抽查檢核，確保帳號使用具唯一性、合理性與可追溯性，強化資安及減低個資外洩風險。

社會局也針對保護資訊系統權限使用做檢討，以強化內控機制，限定權限查閱人員，強化同仁保密意識。

高市府表示，針對本案持續全力配合司法調查，除對違法者嚴正究責外，也針對本案過程全面檢討保護機制，引入外部專業協助檢視精進守護服務對象權益，也避免對服務對象造成任何二度傷害，以最高標準落實專業倫理與公共責任。

