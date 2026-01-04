高市心衛主管性侵少女 醫揭身分不尋常：背景靠山非常大

何建忠(右)身為高雄市政府衛生局心衛中心執行祕書何建忠，竟利用公務之便伸狼爪，引發公憤。左為陳建仁。（圖／翻攝自衛生福利部社會及家庭署YouTube）

綠委林岱樺續跑高雄初選行程，針對近日震驚社會的衛生局高官性侵少女案，她向可能仍隱身的其他受害者喊話，呼籲勇敢站出來。胸腔科醫師蘇一峰質疑，非正式的約聘能當上管理主管，可見背景靠山非常大！

「我最在意的，是不是還有更多已經受傷，卻因為害怕、恐懼而不敢走出來的人。」林岱樺今(4日)語重心長表示，許多受害者可能正默默承受壓力與創傷，選擇隱忍，她希望透過今天的公開發聲，向仍在黑暗中掙扎的人傳達一個訊息：「妳不會是單獨的，也不會是孤單的，岱樺願意陪妳走完這一程，站在妳身邊。」

廣告 廣告

「高雄真的太暖了！能20萬交保？反觀柯文哲找不到金流羈押一年，交保金7000萬！」蘇一峰3日發文質疑，話說這位性侵嫌疑犯，只是約聘，不是正式的公務員，就能當上管理主管？這在公務體系是非常少見的事情，可見得背景靠山非常大！

蘇一峰痛批，又是霸凌又是性侵，這個高雄市心衛中心，到底有什麼功能！主管一個比一個誇張，因為要拍市長馬屁主管要下屬下跪，還有主管用權勢去性侵，還是高雄只要有演唱會就好了？

網友表示「這種的最恐怖，可以調閱老百姓資料然後...」、「高雄奇蹟什麼都容忍，只要綠色都無所謂？」、「到底是誰給的權力？」、「高譚市，那沒事」、「民進黨膽子都特別大，這些都台派的心肝寶貝」、「難怪民進黨反對鞭刑」、「這一定要變天」、「真是物以類聚」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

【看原文連結】