高市惹毛北京！邱毅揭1往事：自以為是女人

▲高市早苗近日因「台灣有事論」徹底惹毛北京政府。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日在國會拋出「台灣有事論」，稱恐構成存亡危機事態；此言一出引發中國強烈不滿，官方不僅呼籲國人避免赴日旅行，隨後更宣布禁止日本水產進口，大動作祭出反制措施，中日關係急速惡化。對此，前立委邱毅也揭露高市早苗多年前的往事，不客氣開嗆：「很難想像有這麼自以為是的女人。」

邱毅提到，高市早苗的又壞又蠢又倔強，在擔任眾議員時就表露無遺，31年前，她在國會質詢首相村山富市，村山對日本的侵略罪行，首次公開承認造成重大傷害，並表示深刻反省由衷歉意，這就是有名的「村山講話」。那時初當選眾議員的高市，在國會𥚃與村山發生激辯，這位曾經擔任富士電視台主播的美女（當時確實是美女），就毫無遮掩的表現出自己的偏激，她不承認日本的侵略罪行，她也不承認有南京大屠殺，她認為日本只是在進出中國，在實現大東亞共榮的理想。

邱毅續指，31年後高市早苗成了日本首相，史上第一位女首相，她志得意滿，認為可以實現她極右翼想法，復辟軍國主義。她愚蠢認為日本的自衛隊很強大，加賀艦、出雲艦領軍的聯合艦隊無敵，只要裝置了電磁炮，就可以擊沉大陸的福建號航母，「很難想像有這麼自以為是的女人」。高市著急起來可以在凌晨三點，緊急召集閣員到首相官邸開會，3個小時的冗長討論，卻沒有做出有用的結論；跟來訪的川普到橫須賀基地，視察華盛頓號航母，她以為撒撒嬌，扭揑作態一番，就可收服川普，所以邱毅才笑她是「媽媽桑公關術」。

邱毅表示，高市早苗向川普提出想購買核潛艦，這完全違反日本的「無核三原則」，日本不能擁有、製造、引進核武器，這是1967年日本首相佐藤榮作首創，到2022年岸田文雄修改安保法時都不敢碰。高市妄想突破無核三原則，她其實已在內閣會議中提出，但長崎知事、冲繩知事都強烈反對，對這件事，高市是暴怒的，她想鼓動民粹，來幫她排除障礙。所以邱毅認為，高市在國會的致命發言，不是失言、不是口誤，而是刻意為之、權謀設計。寄望高市會公開道歉，收回失言的人，恐怕都要失望了。

邱毅指出，現在中國大陸憤怒不已，他們知道高市的陰謀詭計，所以制裁的組合拳會一波波增強；另外，鄰近的各國也都警覺了，俄羅斯、韓國、朝鮮都有或大或小的反應。琉球地位未定論再起，川普覺得這個女人是麻煩製造者。「還儍儍支持她的，只有跟她一樣蠢同般笨的賴清德了。」邱毅直言，賴清德甚至不了解，台灣本來沒事，卻可能被高市引來禍端。現在川普都置身事外，隔山觀虎鬥，想坐收漁翁之利；賴清德卻弄不清楚東西南北，就一頭闖進去，「這一男一女就像時代周刊說的，典型的魯莽決策者」。

