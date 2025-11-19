高市戰火延燒！陸郵輪突取消宮古島下船 「整船遊客」載回廈門

日相高市早苗「台灣有事」論，引發中日外交大戰，大陸多家大型旅行社已暫停銷售日本遊產品，現傳出一艘大型郵輪原定20日上午抵達日本沖繩縣宮古島平良港，突然取消下船行程，整船遊客直接被載回廈門。

陸郵輪「愛達‧地中海號」突取消宮古島下船。（圖／翻攝愛達郵輪官網）

據日媒《共同社》報導，沖繩地方海關19日宣布，大陸國營郵輪「愛達‧地中海號」（載客量2680人）取消了原定於20日上午停靠沖繩縣宮古島市平良港的行程，並取消讓乘客下船上岸觀光，該郵輪將繼續停靠在港口，直至20日中午啟程返回大陸。海關接獲船公司透過其代理人發出的通知。

廣告 廣告

據悉，該船於18日從大陸福建省廈門市啟航，原定20日在平良港下客後，當天下午4點啟航返回廈門。海關稱，11月16日，該船停靠那霸港時，船組人員就曾向航運代理透露，「應該會出現（日中衝突）影響。」該船原計劃在12月底前多次停靠平良港、那霸港和石垣市的石垣港，但後續停靠計畫有可能取消。

不滿高市早苗涉台國會答辯，大陸官方提醒公民近期避免前往日本，總部位於北京市的大型國有旅行社相關人士就日本遊向《共同社》表示，無論是團隊遊還是自由行，16日起均已暫停辦理業務。該人士表示原因是當前的兩國局勢。據稱赴日的簽證手續也已停止受理，並採取免費退還已支付赴日旅遊費用的措施。在官網上搜索「日本」或「東京」等關鍵字已不再顯示旅遊產品。

大陸多家大型旅行社已暫停銷售日本遊產品。（資料照／新華社）

在大陸，日本是最受歡迎的旅遊目的地之一，尤其新冠疫情平息後，大陸訪日遊客驟增。據日本國家旅遊局透露，2025年1至9月大陸訪日遊客達748.72萬人次，較上年同期增加42.7%，高於2024年全年的698萬人次，超過南韓成為按國別統計的遊客最多的國家。

另，10月訪日外國人達到389.63萬人次，其中71.57萬人來自大陸（香港除外）占比達18.4%。在日元貶值等背景下，單月訪日外國人達到史上次高。與去年同期相比，整體增長17.6%，大陸增長了22.8%。然而由於高市早苗涉台發言，北京政府呼籲公民避免訪日，上述增長趨勢能否維持則不清楚。

延伸閱讀

日本擬「復活」大佐 陸外交部強硬回擊三個「絕對不允許」

日中關係緊張！共同社：陸暫停進口日本水產品

陸官員「手插口袋」曝光有玄機？日官房長官：攝影安排日方不知情