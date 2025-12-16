高市所前進義大校園 宣導交安

高雄市區監理所交安宣導前進義守大學燕巢區醫學院校園，學生們熱烈參與。



（記者何弘斌攝）

近年來台灣各地頻繁傳出大型車轉彎時，輾壓機車騎士的死亡事故，受害者多為年輕族群；有鑑於此，高雄市區監理所於昨（十六）日前進義守大學燕巢區醫學院共同辦理「幸福路上安全同行」-大型車視野死角與內輪差交通安全宣導。

高雄市區監理所表示，活動中讓同學們輪流坐上駕駛座，實際感受視野死角的危險性並模擬大型車駕駛人的視角，引導可能遇到的交通困境，例如能否看清楚跟在車旁的行人或機車呢？轉彎時的視野死角及內輪差會造成什麼危險等！由於大多數同學不曾駕駛過大型車輛，常生錯誤直覺，誤認為駕駛人看得見自己，實際上駕駛人視野死角是看不見大部份轉彎內輪差區域，所以更危險。讓同學們都知道行人和騎士應遠離大型車旁，保持安全距離。當天透過有趣互動及親身體驗，提醒同學們外出時務必養成遠離大型車的習慣，將道路風險及安全觀念落實於生活中。

高市所強調，大型車因車身龐大、駕駛座高，轉彎時後輪軌跡會向內縮，形成一個駕駛看不到的「內輪差」區域，加上視野死角廣大，容易在未察覺下撞擊到旁邊的車輛或行人；在此特別提醒用路人保持安全距離，不要與大型車併行或靠近，停等紅燈時不靠近大車前方或兩側避免進入視野死角，必須先確認已完全駛出其視野死角再進行超車或變換車道；並要記住口訣「大車轉彎，靠邊不靠內」，建立「遠離大型車」的安全觀念，是降低這類致命事故的關鍵。