高市所多元宣導監理政策與交安措施

高雄市區監理所劉育麟所長（右三）率各科室主管於活動現場分贈春聯及宣導多項監理政策，吸引大批民眾響應。（記者何弘斌攝）

高雄市區監理所昨（六）日於洽公大廳舉辦「二○二六駿馬奔春 福滿人間」揮毫贈春聯活動，邀請書法名家蒞臨現場揮毫書寫春聯，並結合交通安全與多項監理政策宣導，不少洽公民眾把握洽辦監理業務空檔熱情參與，讓監理所洋溢濃厚年節氣氛。

活動現場設置宣導攤位並搭配趣味問答，向民眾說明線上主要駕駛人與申請住居所、車輛報廢繳銷停駛、註銷車牌繳回及車窗隔熱紙透光率相關規範，同時宣導汽燃費與強制險投保重要性，並提醒辨識詐騙簡訊、善用監理服務網辦理各項業務；另推廣高齡駕駛換照制度，並加強廉政反賄選宣導及職場霸凌與性騷擾防治觀念，讓民眾在參與活動的同時，也能掌握實用的監理與生活資訊。

高雄市區監理所劉育麟所長提醒，春節連假將近，籲請民眾及早規劃行程並多加利用大眾運輸工具，減少行車壓力；行車務必遵守交通規則，避免酒後或疲勞駕駛，留意大型車轉彎時的視野死角與內輪差，保持適當安全距離；同時提醒出發前應完成車輛基本檢查，確認煞車、燈光及輪胎等設備狀況良好，以確保行車安全，安心迎接新年。

高雄市區監理所藉由這次活動獻上最誠摯的新春，祝福大家新的一年駿馬奔春、福氣滿盈，期盼與民眾攜手共同守護交通安全，迎接平安順心、幸福圓滿的新年。