高市所提醒車主儘速繳納114年度汽車燃料使用費

▲多元繳款管道。

【記者 王雯玲／高雄 報導】114年度汽車燃料使用費催繳通知書已陸續寄送，如車主因忙碌而忘記繳納，請儘速完成繳費，以免逾期受罰。

高雄市區監理所表示，催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、「e-Bill全國繳費網APP」以金融卡、信用卡等多元方式繳納，或利用一卡通MONEY、街口支付等行動支付繳納，如尚未收到催繳通知書亦可至超商多媒體機補單繳納。

高雄市區監理所提醒，車主未依規定繳納汽車燃料使用費，超過限繳日將會依公路法第75條規定處以新臺幣300至3,000元罰鍰及移送強制執行。

高雄市區監理所同時鼓勵車主於「監理服務網」、「監理服務APP」申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，免申請會員即可申辦，避免因遺忘繳費而受罰，省時又方便。（圖／記者王雯玲翻攝）