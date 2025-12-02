高市所提醒車主速繳汽燃費
▲歡迎利用多元繳款管道方便又快速。（圖：高雄市區監理所提供）
一一四年度汽車燃料使用費催繳通知書已陸續寄送，如車主因忙碌而忘記繳納，請儘速完成繳費，以免逾期受罰。
高雄市區監理所表示，催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、「e-Bill全國繳費網APP」以金融卡、信用卡等多元方式繳納，或利用一卡通MONEY、街口支付等行動支付繳納，如尚未收到催繳通知書亦可至超商多媒體機補單繳納。
高市所提醒，車主未依規定繳納汽車燃料使用費，超過限繳日將會依公路法第七十五條規定處以新臺幣三百至三千元罰鍰及移送強制執行。
該所同時鼓勵車主於「監理服務網」、「監理服務APP」申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，免申請會員即可申辦，避免因遺忘繳費而受罰，省時又方便。
