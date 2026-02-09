高市所春節連假前夕高雄建國路客運站疏運安全整備

【記者 王雯玲／高雄 報導】今年春節連續假期長達9天，您已經安排好出遊行程了嗎？因應連假效應，高雄地區預期出現大量返鄉與觀光人潮，為因應春節期間大量旅運需求，高雄市區監理所於假期前夕特別前往建國路沿線的統聯、和欣等客運場站，關心業者疏運整備情形，並確認車輛完成保養作業及預備車輛調度規劃，務求在假期期間提供民眾安全、順暢的乘車服務。

高雄市區監理所指出，此次督導重點涵蓋駕駛人資格查核、車輛安全設施是否齊全（包括滅火器、車窗擊破器及輪胎胎紋狀況），也關心預售票販售情形，確保旅客能安心搭乘、放心出遊。

廣告 廣告

此外，高雄市區監理所也提醒民眾，出遊前可多利用「公路客運即時動態資訊網」或下載手機APP，隨時掌握公路客運即時動態、發車資訊及預計到站時間，讓行程安排更加便利。春節連假期間，公路公共運輸推出多項乘車優惠，相關資訊可至公路局官方網站查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）