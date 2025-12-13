高市所苓雅監理站辦理交安宣導 攜手凱旋國小校慶同樂

高市所苓雅監理站歡慶凱旋國小生日，於今(十三)日前進該校與全校師生同樂。(見圖)

苓雅監理站今(十三)說明，該站同仁設立宣導攤位，以寓教於樂的方式為學童的交通安全把關，透過宣導教育向下紮根，預防交通事故與教育正確路權觀念更應從小建立，讓學童了解「走路不滑手機」及尊重行人路權等用路觀念，無論騎車、開車或走路，都應該養成「車輛慢看停，行人安全行」的習慣，宣導現場反映熱烈，總計參與師生逾五百人。

該站也利用3D酒醉眼鏡模擬酒駕情境，讓全校師生參與體驗，也讓學童了解喝酒不開車的交通安全知識。

廣告 廣告

該站表示，交安宣導工作必須向下扎根，讓孩童從小就體會、學習交通安全的重要，因此進駐校園扎根宣導；未來將持續推廣，讓學童了解「交通的安全從你我做起」，共同建立友善的交通環境。

若有相關資訊可上該所官網(https://khcmv.thb.gov.tw/)查詢，亦可電洽○七-二二五七八一二分機二○三巫先生。