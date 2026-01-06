高市所苓雅監理站1/15祐生醫院辦高齡駕駛檢測換照

高齡駕駛人駕照管理制度是政府關懷銀髮族駕駛安全所推動的重要政策，為方便七十五歲以上高齡長輩就近換發駕照，高雄市區監理所苓雅監理站與祐生醫院跨機關合作，提供更便捷、友善的高齡換照服務。

苓雅監理所今(六)日說明，請收到換照通知單的長輩於一月十五日上午九時至下午四時至祐生醫院完成合格體檢及認知功能測驗後，現場換發駕照；如不使用駕照亦可辦理註銷，歡迎長輩及家人多加利用。

該站提醒長輩，當天請攜帶身分證、駕照、健保卡及一吋照片四張（無照片者，現場免費提供拍攝大頭照服務），另醫院體檢及認知功能測驗共三百五十元、該站換駕照一張五十元；為保障自身權益，請儘早辦理。

若有相關資訊可上該所網址(https://khcmv.thb.gov.tw/)查詢，亦可電洽○七-二二五七八一二分機二○三承辦人巫先生。