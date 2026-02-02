高市所苓雅監理站2月6日舉辦「監理環保一條龍服務」

高雄市區監理所苓雅監理站二月六日攜手高市府環保局每月一次的機車排氣檢驗駐點服務又來了，當日有辦理機車過戶、變更、復駛、換牌、定檢等異動業務之臨檢且同時有環保排氣檢測需求或出廠滿五年以上之機車屆臨排氣檢驗之民眾歡迎多多利用。(見圖)

苓雅監理站今(二)日說明，為服務廣大機車族們享受到監理環保一次性完成檢驗的便捷服務，該站與環保局合作，至監理站設立移動式機車排氣檢驗站，該項業務除服務前往該站辦理機車異動業務之民眾，也歡迎有機車排氣檢驗需求的機車族們就近檢驗。

廣告 廣告

苓雅監理站提醒，依空氣污染防制法及環境部公告規定，出廠滿五年以上機車，無論使用與否，只要車籍狀態正常，每年應於行車執照原發照月份前後一個月內完成排氣檢驗，若超過檢驗期未定檢，可處五百元罰鍰；逾期六個月仍未定檢者，可再處三千元罰鍰，最重得移送監理機關註銷車牌。

車主們可透過「環境部機車排氣定期檢驗資訊系統」（https://mobile.moenv.gov.tw/Motor/query/Query_Check.aspx）查詢機車排氣檢測資訊喔！