高市所轄管凱旋及加昌駕訓班 登全國績優班

▲高市所劉育麟所長（前中）出席駕訓班觀摩經驗交流會，期望能共同提升駕訓品質，降低肇事風險。（記者何弘斌攝）

高雄市區監理所轄管之加昌駕訓班及凱旋駕訓班榮獲交通部公路局評選為全國五家績優機車駕訓班之二家，並於昨（二十七）日舉辦觀摩及經驗交流會，邀集大高雄地區駕訓班共襄盛舉。

這場觀摩會邀請二家獲獎駕訓班班級的專業講師及教練團隊進行教學示範，首先凱旋駕訓班講師分享學科教學經驗談，除指出學生容易混淆的交通法規及路權觀念，也特別強調路口停讓的重要性。

而重頭戲術科教學部分，由加昌駕訓班資深教練團隊示範教學，包含針對初學者比較不易掌握的路考關卡，傳授指導心法外，也分享許多道路駕駛教學與防禦駕駛觀念，並模擬多項道駕情境，一系列課程後也安排交流座談，促進業者間的教學相互持續邁進，期望能共同提升駕訓品質，降低肇事風險，打造更安全的用路環境。

高雄市區監理所劉育麟所長表示，今年全台灣共有五家脫穎而出的機車駕訓班，而所轄管凱旋駕訓班及加昌駕訓班是高雄地區唯二獲獎的駕訓班，劉育麟強調，其優質的教學品質獲得肯定，自一○八年交通部開始辦理機車駕訓補助以來，透過駕訓班訓練且考取駕照的學員在違規率及肇事率的表現都較未參加駕訓者低，顯見其訓練成效。

此外，為鼓勵駕訓班認真辦學、落實培養駕駛職人職責，高雄市區監理所也將持續督導所轄管七家機車駕訓班，提供更優質的駕訓環境，守護用路人安全。