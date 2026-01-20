高市所陳堂昇榮膺全國模範公務人員獲總統接見

陳堂昇科長榮獲「一一四年行政院模範公務人員」，獲賴清德總統親自接見，並給予高度評價。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

高雄市區監理所監理資訊科科長陳堂昇，雖行動不便，不但長期深耕監理業務數位轉型，並展現毅力首創「AI智慧監理」，榮獲「一一四年行政院模範公務人員」，由行政院長卓榮泰頒獎後，獲賴清德總統親自接見，在合影時親切垂詢並給予高度評價，直呼「不簡單」。

陳科長將對科技的熱忱轉化為守護道安的力量，主導「AI科技守護道安專案」，運用AI技術與大數據分析，精準辨識註銷及偽造車牌，成功查獲近四百輛長期違規的「霸王車」，為國庫追回逾新臺幣二千萬元欠費。

擁有九項國家專利的陳堂昇，更積極建立跨機關五方合作模式，整合警政與停管資源提升執法效能，以科技結合溫度的服務典範，具體實踐了賴總統期許公務團隊落實「智慧繁榮」與「公平永續」的施政目標。

高雄市區監理所所長劉育麟表示，此份殊榮實至名歸，除行政院模範公務人員外，陳科長亦曾助高市所榮獲交通部一一四年道安創新貢獻獎公路監理第一名及透明晶質獎特優機關等肯定。

劉育麟表示，這句來自總統的「不簡單」，不僅是對個人克服身體限制、勇於創新的最高讚譽，更是對全體同仁的莫大鼓舞，未來將持續以此為榜樣，致力為國人打造更安全、便捷且有溫度的監理服務環境。