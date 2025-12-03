高市所陳堂昇科長運用AI科技守護道安 榮獲行政院模範公務人員殊榮

▲陳科長母親、太太、兒子及高市所劉所長一起分享榮譽。

【記者 王雯玲／高雄 報導】交通部公路局高雄市區監理所資訊科陳堂昇科長表現傑出，受交通部推薦、榮獲「114年行政院模範公務人員」殊榮，並於12月3日前往行政院人事行政總處公務人力發展學院，接受行政院長卓榮泰頒獎表揚。陳堂昇科長長期深耕監理業務數位轉型，積極研發與挑戰創新，首創9項國家專利，並致力於推動各項公路監理業務智慧化。

陳科長此次獲獎的具體事蹟備受肯定，其主導推動的「AI科技守護道安專案」，利用AI技術與大數據分析，精準辨識註銷號牌及偽造車牌，成功查獲近400輛長期違規的「霸王車」與偽造車牌車輛，不僅有效遏止違規行為，更為國庫追回超過新臺幣2,000萬元的違規扣繳金額。此外，他更積極建立跨機關五方合作模式，整合警政與停管單位資源，大幅提升政府管理效益與社會公義，讓高雄市區監理所近年成為許多跨域公部門標竿學習的場所。

陳科長以「觸觸（處處）守護」為核心理念，開發AI智慧監理系統，展現了卓越的規劃執行力，其傑出貢獻不僅榮獲行政院標竿學習案例中央組特優獎、透明晶質獎特優機關等國家級榮譽，今114年更獲得交通部道安創新貢獻獎公路監理第一名，具體實踐了以科技為民服務的精神。期勉陳科長在其專業領域繼續發揮，持續運用創新思維，為民眾打造更安全、便捷且有溫度的監理服務環境。（圖／記者王雯玲翻攝）