高市所：因應鳳凰颱風受災車輛相關權益措施

【記者 王雯玲／高雄 報導】鳳凰颱風成為58年來首個11月登陸臺灣的颱風，為照顧災區民眾權益，公路局公布「因應1112鳳凰颱風災害相關受災民眾公路監理業務權益措施規定」。車輛遭到風災損壞的車主，如持有村里長、警察局派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具之任一項證明文件，可就近向公路監理機關申辦下列監理業務：「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書等業務」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」得免收規費；「車輛定期檢驗及交通違規罰鍰繳納與裁罰」、「職業駕駛執照審驗」等，業務得展延至明(115)年5月31日前辦理完成。

高雄市區監理所表示，若愛車因為受災須送廠修整，建議可就近至各公路監理機關臨櫃辦理車輛停駛，停駛期間將停徵牌照稅及燃料費！

該所提醒，辦理車輛停駛及報廢均需結清交通違規，並將汽燃費繳納至災害前一日。（圖／記者王雯玲翻攝）