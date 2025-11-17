高市拋台灣有事動用自衛權 共同社民調：48.8%受訪日人贊成

日本首相高市早苗日前表態，若「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，就能動用集體自衛權。日媒共同社16日公布的民調顯示，48.8%受訪日本民眾對此回答「贊成」或「傾向贊成」，44.2%受訪者則表示反對。

共同社民調也指出，高市內閣的最新支持率為69.9%，較10月21日上任首相後不久的民調結果上升5.5個百分點。另外，贊成增加日本國防支出的受訪者佔60.4%，反對者佔34.7%。

此次共同社民調在15及16日以電話訪問實施，隨機撥打全國482戶具投票資格的住家電話，以及3725組手機號碼，最終取得424名住戶與622名手機用戶的回覆。

中共對於高市早苗的「台灣有事」言論動作頻頻，NHK報導，中方日前不僅呼籲中國民眾避免前往日本旅遊，並宣布將於17至19日在黃海進行實彈射擊，中國教育部16日也以日本社會不安定、發生多起針對中國人事件為由，呼籲中國學生謹慎規劃赴日留學事宜。

共同社引述政府內部人士消息稱，日本外務省亞太局長金井正彰將在17日訪中，預計於18日針對高市早苗「台灣有事」相關言論，與中方進行協商。