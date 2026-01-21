高市拋食品減稅掀議、日經連五跌 經理人：投資日股留意匯率波動

日本首相高市早苗以首相職位去留作為「豪賭」，力爭拿下眾院過半席次233席。 圖：翻攝「X」@jimin_koho

[Newtalk新聞] 高市早苗宣布，本周五（23日）眾議院解散，於 2 月 8 日舉行大選。並拋出 8% 的日本食品消費稅將暫停徵收兩年。日本財務省預估，暫停徵稅將致每年約 5 兆日圓（約新台幣 1 兆元）的財政收入缺口，但高市並未明確說明，如何填補這 5 兆日圓的財政缺口，僅表示「不會透過發行公債來彌補」。

這項不確定性，使債市感到不安，開始反映公債的供給可能大幅增加，加上買盤意願低落，20 年期、30 年期和 40 年期公債的殖利率飆上新高，40 年期更首度突破「4%」，顯示對財政風險的敏感度正在攀升。此外，日圓也貶到 158～159 關口，恐進一步推升進口成本和原先就居高不下的物價，增添日銀（BOJ）抑制通膨的難度。

日財相出面「滅火」

對於長官端出「牛肉」引發憂慮，日本財務大臣片山皋月也緊急滅火，呼籲市場「冷靜」。昨（20）日出席達沃斯（Davos）論壇時受訪指出，自去年十月以來，高市內閣的財政政策一直相當「負責任且可持續」，並非擴張性政策，從數據可表明這點。

片山表示，日本正處於 30 年來對債務發行依賴最低的時期，稅收不斷成長，財政赤字在 G7 經濟體中最小；且政府在考慮減稅時，也有相關因應方案，包括削減多餘的支出和重新審視稅收豁免項目。並強調減稅無須額外發債。她也駁斥有關政府公債需求疲軟的擔憂，他表示，近期的公債標售相當順利，相信政府能如期全面執行未來的發行計劃。

富邦日本ETF（00645）經理人謝恩雅表示，高市早苗已於記者會上表示減稅將不倚賴公債，日後也將針對財源進行討論，故發債量應不會增加，對殖利率影響也有限。

市場聚焦日銀利率會議

本周五，日本央行也將公布利率決議，市場目前普遍預期，日本央行將維持 0.75% 的利率不變，關注焦點轉移到行長植田和男的演講，看其是否透露未來升息的線索。這將對日圓的短期走勢產生重要影響。

花旗日本市場主管 Akira Hoshino 先前指出，若美元兌日圓貶破 160 大關，日本央行可能四月就率先升息 1 碼至 1%，七月可能再升 1 碼，若日圓年底前仍維持弱勢，不排除第三次升息。並認為，日圓長期疲弱主要源於實質利率仍為負，日本央行若要扭轉匯率走勢，須處理這問題。

對此，謝恩雅表示，以判斷日後升息的時間點，市場預期將走緩升格局，故對整以日股衝擊有限。以目前利率期貨市場之定價來看，目前仍以七月升息可能性較高。由於日銀升息將帶動利率上行，故金融板塊為直接受惠產業。

眾議院改選期間 日股走勢平穩

受到日本公債殖利率持續波動，加上美國總統川普威脅要對歐洲盟友加徵新關稅，日股今（21）日開低，但盤中跌勢收斂，終場東證指數收跌 35.9 點或 0.99%，報 3,589.7 點；日經指數跌 216.46 點或 0.41%，報 52,774.64 點，連續第 5 個交易日走跌。

然而，謝恩雅觀察，依歷史經驗，在日本眾議院解散至投、開票期間，股市多半走勢相對平穩，反映市場對政策延續性與財政刺激的正向期待。若執政聯盟選後仍維持國會多數，高市內閣所推動的積極財政政策與產業投資方向，將有助於強化市場信心，日股中期表現仍正向看待。

謝恩雅指出，高市首相明確表態「要終結過度緊縮」的財政立場，透過戰略性支出擴大就業機會、提高家庭所得，進而形成良性經濟循環。尤其在食品通膨壓力偏高下，若暫停徵收食品消費稅，將助於穩定民眾實質購買力，對內需與企業營收皆提供支撐，有利日本經濟基本面改善。

謝恩雅表示，高市的政策基調仍偏向弱勢日圓，對海外投資人而言，亦可能增加匯率波動。建議布局日股時，可優先考量具匯率避險機制的日股ETF，以降低匯兌因素侵蝕報酬率。在政策利多與匯率管理兼顧下，更有助於掌握日股的中長期投資機會。

