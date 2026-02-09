高市拒撤「台灣有事」發言獲壓倒性勝選 美媒：選民認可對中強硬

日本首相高市早苗2月8日在東京的自民黨競選總部，對自民黨的大勝做出反應。路透社



日本首相高市早苗在就任110天後解散國會，並在昨日的眾議院改選中率領自民黨取得壓倒性勝利。美國媒體指出，事實證明，選民以壓倒性優勢支持高市的經濟和移民政策，並認可其在「台灣有事」發言後的對中強硬立場。

日本眾議院改選結果今日（2/9）底定，高市早苗率領自民黨以壓倒性優勢贏得316個席位，成為第二次世界大戰結束後，首次有日本政黨單獨贏得超過三分之二席位。《紐約時報》認為，這樣的結果已為高市在國防和社會議題上推進保守議程、鞏固其在國際舞台上的地位掃清障礙。

「自民黨不會阻撓她，反對派幾乎沒有能力拖慢她的施政進度」，但顧問公司Japan Foresight創辦人哈里斯（Tobias Harris）也指出，高市可能面臨的最大限制來自外部，分別是金融市場、華府和北京。

在外交方面，美國總統川普（Donald Trump）上週五（2/6）在社群媒體發文支持高市，並在週日向她表示祝賀，稱她提前改選的決定「大膽且明智」、取得巨大成功。高市則在稍後回應稱：「我們的聯盟潛力無限！」

與此同時，高市早苗去年11月在國會答詢時表示，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國隨即展開多項報復措施，包括限制日本水產品進口、勸阻旅客赴日，甚至著手限制「關鍵礦產」的對日出口。

然而，高市早苗的支持者似乎希望她的勝選能夠傳遞一個訊息，即東京不會在中國的威脅面前退縮。投票支持自民黨的22歲大學生中村葵（Aoi Nakamura，音譯）表示：「日本應該保持堅定立場，不作任何妥協。」

《華爾街日報》指出，當其他美國傳統盟友苦於應對川普的關稅及「顛覆性」外交政策時，日本在高市的領導下正加倍強化美日同盟關係。此舉既反映東京的務實態度，也彰顯其認識到，面對日益強勢的中國，鬆綁與美國的同盟關係「無法想像」（unthinkable）。

高市早苗將在下月赴華府與川普舉行峰會，而此訪是在川普與中國領導人習近平計畫於4月在北京舉行峰會前進行，引發外界擔心，川普可能會為了換取巨額貿易協議而將美國的區域影響力讓給習近平，但美國官員已表示，這種憂慮毫無根據。

《華爾街日報》認為，高市勝選的幅度已表明，日本選民認可她處理對中關係的方式。她拒絕收回針對「台灣有事」的發言，強調自己只是在陳述日本長期以來未公開但普遍奉行的政策。

