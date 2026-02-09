高市指爭取理解參拜靖國神社 中：不要重蹈覆轍

（中央社台北9日電）日本首相高市早苗昨天在眾議院改選勝選後，對是否參拜靖國神社表示「正在努力營造環境」、「將爭取獲得盟國與周邊各國理解」等語。中國外交部發言人林劍今天說，「否認罪責就意味著重犯」，日本應在靖國神社等重大歷史問題上謹言慎行，不要重蹈覆轍，以實際行動與軍國主義徹底切割。

此外，林劍針對高市早苗領導的自民黨在日本眾議院改選取得壓倒性勝利，是否因近來中方對日本的強硬立場產生影響有關說，中方的對日政策是明確、穩定、連續的，無論日本領導人是誰，無論是哪個政黨執政，都必須恪守中日四個政治文件及日本和平憲法，履行自身承諾和國際義務。

中國外交部下午舉行例行記者會，昨天舉行的日本眾議院改選結果成為媒體關注焦點。澎湃新聞報導，林劍在回答日本媒體眾多相關提問時，作上述表示。

根據報導，林劍說，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉著對侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯。靖國神社問題的實質，是日本能否正確認識和深刻反省軍國主義侵略歷史，事關「人類良知、中日關係政治基礎和日本的國家信譽」。

林劍又說，「忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就意味著重犯」。今年是東京審判開庭80週年，在這一特殊年份，日本尤應正視和反省侵略歷史，在靖國神社等重大歷史問題上「謹言慎行，不要重蹈覆轍」，以實際行動與軍國主義徹底切割。

至於中方對日本的強硬立場，是否對昨天的日本眾議院改選結果產生影響，林劍除作上述回答外，並宣稱中方「從不干涉別國內政，也堅決反對任何干涉中國內政、侵害中國核心利益、違背國際法和國際關係基本準則、破壞地區和平穩定的錯誤言行」。

綜合日媒8日報導，高市早苗當日被富士電視台眾議院選舉節目問及未來是否參拜靖國神社時回應，「正在努力營造（參拜）環境」，「首先要確實取得盟國理解，也要獲得周邊國家的理解，營造一個彼此都能對為國犧牲者表達敬意的環境，這是我的目標」。（編輯：邱國強/朱建陵）1150209