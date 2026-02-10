高市指與中對話持開放態度 中國：先收回台灣有事說

（中央社台北10日電）日本首相高市早苗9日表示，日本對於與中國對話持開放態度。中國外交部發言人林劍

今天回應，「嘴裡喊著對話，手上卻忙著對抗，這樣的對話沒人會接受」。日方「很簡單也很明確，就是撤回高市『涉台錯誤言論』」，以實際行動展現對話誠意。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，林劍在回答外媒相關提問，以及中方是否願意與高市早苗對話時，作上述表示。

林劍意有所指地說，真正的對話應建立在「尊重對方、恪守共識」的基礎上，「嘴裡喊著對話，手上卻忙著對抗，這樣的對話沒人會接受」。

他宣稱，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，「很簡單也很明確，就是撤回高市『涉台錯誤言論』」，恪守「中日四個政治文件」和日方作出的政治承諾，以實際行動展現對話的誠意。

高市早苗8日率領自民黨取得眾議院改選壓倒性勝利後

，9日在出席記者會時表示，日本對於「與中國進行各種對話持開放態度」，「我們（日中）已經有意見交流，未來也會持續交流。不過，日本會以冷靜且適當的方式處理相關事務」。（編輯：邱國強/朱建陵）1150210